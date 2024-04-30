ESPN: судьи в АПЛ начнут объяснять зрителям решения, принятые после просмотра VAR

Со следующего сезона судьи, работающие на матчах английской Премьер-лиги, будут объяснять зрителям на стадионе, почему они изменили своё первоначальное решение после того, как посмотрели монитор VAR. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на главного судейского инспектора чемпионата Англии Ховарда Уэбба.

Подчёркивается, что решения будут объясняться только после личного подхода судьи к монитору VAR и только в том случае, если он изменит первоначальное решение.

На текущий момент данное решение ещё не одобрено Премьер-лигой, однако, как отмечает источник, это является лишь формальностью.

«Это то, что действительно нуждается в улучшении. Когда вы слушаете объяснения в соответствующих шоу, то сразу становится понятно, что происходит. Мы ищем способы улучшить взаимодействие на стадионе», — приводит слова Уэбба ESPN.