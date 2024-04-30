Игорь Федотов объяснил, почему «Краснодару» правильно не дали пенальти в игре с «Крыльями»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с неназначенным пенальти в пользу «Краснодара» на 45-й минуте минувшего матча 26-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:0).

«На 45-й минуте Карасёв верно не назначил 11-метровый, так как игрок «Крыльев» уже пробил по воротам, и уже после этого до него докатился соперник. Со стороны футболиста «Краснодара» не было помехи для удара, и в его действиях не было безрассудства», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, 28 апреля состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Матч завершился ничьей со счётом 0:0.