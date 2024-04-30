«Ювентус» подаст апелляцию на решение суда погасить перед Роналду долг в € 9,8 млн — TMW

«Ювентус» намерен подать апелляцию на апрельское решение суда, согласно которому туринский клуб обязан выплатить своему бывшему нападающему Криштиану Роналду зарплату в размере € 9,8 млн, которую он не получил из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Подчёркивается, что «Ювентус» не согласен с подобным судебным решением, однако на текущий момент неизвестны точные сроки, когда он намерен подать апелляцию.

Напомним, «старая синьора» имеет задолженность перед Роналду, поскольку во время пандемии 2020 года заключила с ним и с ещё несколькими футболистами клуба соглашение о том, что выплатит часть их заработной платы позже.

Португальский футболист выступал в составе «Ювентуса» с 2018 по 2021 год.