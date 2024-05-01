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Винисиус признан лучшим игроком полуфинального матча ЛЧ с «Баварией»

Винисиус признан лучшим игроком полуфинального матча ЛЧ с «Баварией»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2), в котором он оформил дубль. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

Винисиус забил первый гол на 24-й минуте матча после точной передачи в разрез от полузащитника «сливочных» Тони Крооса. На 83-й минуте бразильский футболист оформил дубль, реализовав 11-метровый.

Напомним, гол в ворота «Баварии» стал 30-м результативным действием Винисиуса за последние три сезона розыгрыша данного турнира. Таким образом, 23-летний футболист является самым результативным игроком Лиги чемпионов за последние три сезона. Эти 30 результативных действий включают в себя 15 голов и 15 результативных передач.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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