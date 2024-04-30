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Семшов: на «Спартак» давили постоянные слухи об Абаскале, сейчас уже ничего не давит

Семшов: на «Спартак» давили постоянные слухи об Абаскале, сейчас уже ничего не давит
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов прокомментировал поражение московского «Локомотива» от столичного «Спартака» (2:3) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«На «Спартак» давили постоянные слухи об Абаскале: уйдёт он, не уйдёт. Сейчас уже ничего не давит, команда играет. Возможно, какая-то психологическая разгрузка произошла. Это было одно из самых интересных дерби со стороны «Спартака» и «Локомотива»: хорошие скорости, эпизодами даже играя без середины поля, всё вперёд, создавая много моментов. Победил тот, кто забил на один гол больше», – приводит слова Семшова «Советский спорт».

Напомним, 28 апреля 2024 года состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

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