Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Модрич стал третьим по возрасту полевым игроком в полуфинале Лиги чемпионов

Лука Модрич стал третьим по возрасту полевым игроком в полуфинале Лиги чемпионов
Комментарии

Выйдя на замену в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2), 38-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал третьим по возрасту полевым игроком, принимавшим участие в данной стадии этого соревнования. Об этом информирует Opta Sports.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

На текущий момент Модрича обгоняет бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини, который в 2007 году сыграл в полуфинале Лиги чемпионов в возрасте 38 лет и 302 дней. Также хорватского футболиста превосходит другой экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта, которому на момент полуфинального матча этого турнира в сезоне-2005/2006 было 40 лет и 2 дня.

Напомним, Модрич появился на поле на 75-й минуте матча, заменив 20-летнего атакующего хавбека Джуда Беллингема.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Арда Гюлер: меня удивляет, что Модрич называет меня «старшим братом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android