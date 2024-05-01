Лука Модрич стал третьим по возрасту полевым игроком в полуфинале Лиги чемпионов

Выйдя на замену в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2), 38-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал третьим по возрасту полевым игроком, принимавшим участие в данной стадии этого соревнования. Об этом информирует Opta Sports.

На текущий момент Модрича обгоняет бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини, который в 2007 году сыграл в полуфинале Лиги чемпионов в возрасте 38 лет и 302 дней. Также хорватского футболиста превосходит другой экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта, которому на момент полуфинального матча этого турнира в сезоне-2005/2006 было 40 лет и 2 дня.

Напомним, Модрич появился на поле на 75-й минуте матча, заменив 20-летнего атакующего хавбека Джуда Беллингема.