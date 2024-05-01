«У меня нет слов». Анчелотти — об игре Крооса в матче полуфинала ЛЧ с «Баварией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил хорошую игру полузащитника «сливочных» Тони Крооса и крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в первом полуфинальном матче с «Баварией» (2:2).

«Тони Кроос, у меня нет слов. Он игрок топ-уровня. Он играет решающую роль в наших действиях, времени, передачах. Его пас абсолютно не для всех, но движения Вини были умными и превосходными», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 24-й минуте матча Кроос сделал точную передачу в разрез на ход Винисиуса, после чего он забил гол. На 83-й минуте Винисиус оформил дубль, реализовав 11-метровый.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.