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«У меня нет слов». Анчелотти — об игре Крооса в матче полуфинала ЛЧ с «Баварией»

«У меня нет слов». Анчелотти — об игре Крооса в матче полуфинала ЛЧ с «Баварией»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил хорошую игру полузащитника «сливочных» Тони Крооса и крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в первом полуфинальном матче с «Баварией» (2:2).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Тони Кроос, у меня нет слов. Он игрок топ-уровня. Он играет решающую роль в наших действиях, времени, передачах. Его пас абсолютно не для всех, но движения Вини были умными и превосходными», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 24-й минуте матча Кроос сделал точную передачу в разрез на ход Винисиуса, после чего он забил гол. На 83-й минуте Винисиус оформил дубль, реализовав 11-метровый.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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