Гари Невилл назвал три основные позиции, которые необходимо усилить «Челси» летом

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу предстоящей летней трансферной кампании «Челси». Напомним, ранее стало известно, что по окончании нынешнего сезона лондонскую команду покинет защитник Тьяго Силва.

«Касаясь вопроса состава «Челси», должен сказать, что им нужно купить трёх игроков к началу следующего сезона: нападающего, центрального защитника вместо Тьяго Силвы, а также вратаря. Им нужно усилить эти три позиции.

При всём этом им придётся смириться с мыслью, что они рано или поздно потеряют Джеймса и Чилуэлла из-за травм. Я не знаю, как они будут с этим бороться, но они могли бы справиться с этой аномалией и без трансферов, поскольку у них имеется неплохая ротация в виде Гюсто и Кукурельи. Вопрос только в том, сможет ли последний выполнять роль основного левого защитника», — сказал Невилл в подкасте YouTube-канала Sky Sports Premier League.

После 35 туров (33 сыгранных матча) «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 48 набранными очками.