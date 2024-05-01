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Ральф Рангник готов возглавить «Баварию» — Кристиан Фальк

Ральф Рангник готов возглавить «Баварию» — Кристиан Фальк
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Переговоры о назначении главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника на пост наставника мюнхенской «Баварии» близки к завершению. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, тренер дал согласие возглавить мюнхенскую команду, и в среду переговоры представителей «Баварии» со специалистом продолжатся для уточнения некоторых деталей.

Напомним, 65-летний Рангник возглавляет сборную Австрии с лета 2022 года. Под его руководством австрийская национальная команда вышла на Евро-2024.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Бавария» готова предложить Рангнику контракт, рассчитанный до 2026 или 2027 года. Сообщалось, что болельщики мюнхенского клуба создали петицию с просьбой оставить Тухеля на посту главного тренера команды.

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