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«У нас есть силы пойти дальше до конца». Тчуамени — о матче полуфинала ЛЧ с «Баварией»

«У нас есть силы пойти дальше до конца». Тчуамени — о матче полуфинала ЛЧ с «Баварией»
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Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» Напомним, игра, проходившая на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2. В составе мадридцев дублем отметился Винисиус Жуниор.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Получился хороший матч, однако нам стоило сыграть лучше в некоторых аспектах. Трудно играть в гостях против такой команды, как «Бавария», даже при их трудностях в чемпионате. Ждали, что будет тяжёлый матч, что в итоге и вышло. Но у нас как у команды имеются силы, чтобы пойти дальше до конца», — сказал Тчуамени в эфире французского канала Canal +.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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