«У нас есть силы пойти дальше до конца». Тчуамени — о матче полуфинала ЛЧ с «Баварией»

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» Напомним, игра, проходившая на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2. В составе мадридцев дублем отметился Винисиус Жуниор.

«Получился хороший матч, однако нам стоило сыграть лучше в некоторых аспектах. Трудно играть в гостях против такой команды, как «Бавария», даже при их трудностях в чемпионате. Ждали, что будет тяжёлый матч, что в итоге и вышло. Но у нас как у команды имеются силы, чтобы пойти дальше до конца», — сказал Тчуамени в эфире французского канала Canal +.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.