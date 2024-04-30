«Бавария» — «Реал» Мадрид: Кейн вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти

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В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте нападающий мюнхенского клуба Гарри Кейн вывел свою команду вперёд, забив 11-метровый.

Ранее, на 24-й минуте счёт в матче открыл вингер «Реала» Винисиус Жуниор. На 53-й минуте встречи счёт сравнял вингер хозяев Лерой Зане.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» прошла лондонский «Арсенал» (в гостях — 2:2, дома — 1:0). В свою очередь, на аналогичной стадии Лиги чемпионов «сливочные» выбили «Манчестер Сити» (дома — 3:3, в гостях — 1:1 (пен.3:4).