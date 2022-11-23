«Он застаёт вас врасплох». Неожиданные проблемы с мячом ЧМ-2022

30 марта 2022 года ФИФА представила важный атрибут ЧМ-2022. Организация опубликовала снимок футбольного мяча, расположенного на переднем плане, а за ним расположились беспорядочные здания катарского города. Мяч получил название Al Rihla, что в переводе с арабского языка означает «путешествие». Кстати, о том, как менялся мяч чемпионата мира, можно посмотреть здесь.

Мяч разработан компанией adidas, которая тесно сотрудничает с ФИФА на протяжении многих десятилетий. Немецкая компания производит мячи для чемпионатов мира с далёкого 1970-го. Нынешний, как уверяют, самый быстрый из всех предыдущих.

«Это потрясающий, прочный, высококачественный мяч от компании adidas, — говорил Жан-Франсуа Пати, директор по маркетингу ФИФА. — Он понравится и звёздам на чемпионате мира в Катаре, и обычным футболистам на всей планете. Путешествие этого мяча будет олицетворять невероятный размах турнира и даст болельщикам уникальную возможность принять участие в мероприятии, поскольку волнение нарастает в преддверии старта».

Мяч разрабатывали путём тщательных испытаний в лабораториях adidas с использованием аэродинамических труб, а также на поле. Al Rihla обеспечивает высочайший уровень точности и надёжности отчасти благодаря новой форме панели и текстуре поверхности.

Ключевая особенность конструкции мяча — технология CTR-Core. Это инновационное ядро внутри, повышающее точность и постоянство. Оно поддерживает быструю и точную игру с максимальной формой и удержанием воздуха. Технология SpeedShell — полиуретановая оболочка мяча с микро- и макротекстурой. Новая форма панелей выполнена из 20 частей — они улучшают аэродинамику для повышения точности и стабильности полёта.

Лионель Месси с мячом ЧМ-2022 Фото: IMAGO/Kolvenbach/ТАСС

«Игра становится быстрее, и по мере её ускорения точность и стабильности полёта становятся критически важными факторами, — утверждает Франциска Лёффельманн, директор по дизайну футбольной графики и одежды в adidas. — Новый дизайн позволяет поддерживать значительно более высокую скорость при движении по воздуху. Для самого крупного спортивного события мы сделали невозможное возможным благодаря радикальным инновациям. Компанией создан самый быстрый и точный мяч на сегодняшний день».

Мяч разработан с упором на экологию. Создатели применили чернила и вещества для соединения материалов путём поверхностного сцепления исключительно на водной основе. Al Rihla вдохновлён культурой, архитектурой и флагом Катара. Смелые, яркие цвета на перламутровом фоне символизируют страну-организатора чемпионата мира по футболу и постоянно растущую скорость игры.

Помимо этого, будет применена технология Connected Ball. Она предоставит судьям VAR точные данные о мяче в режиме реального времени. Арбитры получают беспрецедентный уровень данных, что позволит принимать быстрые и точные решения. В сочетании с данными о положении игроков и применением искусственного интеллекта эта инновация вносит свой вклад в полуавтоматическую технологию офсайда. У арбитров будут данные по каждому касанию футболиста, что позволит точнее определить положение «вне игры». Технологию уже опробовали на Кубке арабских стран и клубном чемпионате мира — 2021.

Система Connected Ball Фото: adidas.com

Авторитетное издание The Athletic оценило характеристики мяча совместно с профессиональным вратарём, имя которого не названо. Вывод такой: «Ощущение, что у мяча липкое покрытие. Бывают моменты, когда он застаёт вас врасплох и сбивает тайминг. В результате вы роняете или отбиваете мяч, когда рассчитывали поймать его намертво».

Кто-нибудь помнит, каким был мяч в 2010 году? Тот самый Jabulani. Этот продукт вызвал яростную критику со стороны многих вратарей. Чилиец Клаудио Браво назвал его пляжным мячом, англичанин Дэвид Джеймс выразился очень лаконично: «Ужасно». Бразилец Жулио Сезар сказал, что Jabulani выглядит как мяч, который можно купить в супермаркете.

Мяч ЧМ-2010 — Jabulani Фото: Richard Heathcote/Getty Images for adidas

The Athletic утверждает, что Al Rihla может делать в воздухе некоторые ужасные и непредсказуемые вещи, но не так экстремально, как Jabulani. Поначалу всё выглядит позитивно, но нам придётся подождать и посмотреть, не постигнет ли Al Rihla та же участь, что и мяч ЧМ-2010.