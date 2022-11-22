«Судьи будут назначать такие пенальти». Месси тащат к трофею с первого матча на ЧМ?

Аргентина стартовала на чемпионате мира с быстрого гола в матче с Саудовской Аравией. Забил, естественно, Лионель Месси. Он сделал это с пенальти. Казалось бы, такое не должно удивлять – лидер команды-фаворита логично открыл счёт в игре с одной из слабейших сборных на турнире. Но к самому 11-метровому есть вопросы.

Заработал пенальти «наш» Леандро Паредес (помните, когда-то играл за «Зенит»?). Главный арбитр матча словенец Славко Винчич пропустил нарушение, однако его исправил VAR. Сами оценивать эпизод борьбы в штрафной не будем – но вот скрин.

Арбитр назначил пенальти в пользу Аргентины Фото: Кадр из трансляции

Момент, как вы понимаете, получился спорным – в соцсетях уже можно найти много сообщений, что арбитры тут помогли Аргентине. Так ли это? Специально для «Чемпионата» момент прокомментировал арбитр Игорь Федотов. Ему и слово.

– Игрок Аргентины двигался к мячу, а соперник задержал его руками, – заявил Федотов, – это чётко видно. Если бы они оба держали друг друга – стоило бы продолжить игру, а здесь чётко видно, что Паредес соперника не держал. Судьи на этом ЧМ будут назначать такие пенальти. Сам судья не назначил 11-метровый, потому что, скорее всего, видел эпизод размыто: слишком много игроков боролись в штрафной. Но VAR ошибку исправил.

Лионель Месси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А как вы думаете, было ли тут нарушение правил или судьи ошиблись?