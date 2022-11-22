Этот тренер остановил Аргентину с Месси. Кто такой Эрве Ренар?

На третий день чемпионата мира в группе C уже бахнула главная сенсация — сборная Саудовской Аравии одержала волевую победу над Аргентиной — 2:1. Это сильно отличается от старта команды на прошлом ЧМ. Тогда сборная России с Юрием Газинским в центре поля и Ильёй Кутеповым в центре обороны разгромила саудовцев 5:0. Сейчас всё по-другому, ведь с командой работает Эрве Ренар.

Брал Кубок Африки два раза

Ренару 54 года. Когда-то он был защитником и играл в не самых крутых французских командах — если про «Канн» (не путать с «Каном») вы что-то слышали, то названия «Стад де Валлюри» и «Драгиньян» вряд ли что-то скажут даже поклонникам Лиги 1. В 1999-м Ренар стартовал как тренер: сначала в «Драгиньяне», затем в Китае (клуб «Гуйчжоу Жэньхэ») и Англии («Кембридж Юнайтед»). Кстати, именно в «Кембридже» Ренар раскрыл Джона Радди, будущего вратаря «Норвича» и «Вулверхэмптона». Голкипер вспоминал:

Джон Радди Голкипер «Вулверхэмптона» «Я был «зелёным» не просто для основы, но и вообще для вратаря. Страшно нервничал в первых матчах, но Эрве заряжал меня уверенностью — он хорош в этом. По сути, он запустил мою карьеру».

Пару месяцев Ренар работал даже во Вьетнаме. В 2007-м тренер залетел в африканский футбол — стал помощником Клода Ле Руа в сборной Ганы. Затем Ренар возглавил сборную Замбии, с которой дошёл до 1/4 финала Кубка Африки. Дальше Chipolopolo на год расстались с тренером. Француз отработал пару дней со сборной Анголы, а потом ненадолго заскочил в «УСМ Алжир».

Во втором заходе в сборную Замбии Ренар сотворил сенсацию — обыграл в финале Кубка Африки — 2012 Кот-д’Ивуар с Дидье Дрогба и другими звездами.

Эрве Ренар в сборной Замбии Фото: liewig christian/Getty Images

Чисамба Лунгу и компания были сильнее в серии пенальти — 8:7 (основное время и овертайм закончились 0:0). А спустя три года Ренар снова взял Кубок Африки, но уже с ивуарийцами. Тренер так вспоминает тот успех: «В отличие от Замбии, в Кот-д’Ивуаре у меня были фантастические игроки. Я просто доверился им. Это была комбинация, которая помогла добиться нам успеха. В финале с Ганой, когда мы не забили два первых пенальти в серии, я знал, что ещё не всё кончено. Мы все хотели сделать невозможное. Главная оценка для меня – Коло и Яя Туре сказали, что это главный успех в их карьере. И это после всего того, что они выиграли на клубном уровне».

Ренар плотно связал себя с Африкой — его жена из Сенегала, и тренер отзывается о регионе с теплом.

«Здесь я чувствую себя своим. Африка даёт мне свободу. Не думаю, что смог бы жить на постоянной основе где-то ещё. Континент принёс мне исключительное признание во всех сферах».

Ещё один крутой момент из африканской карьеры Ренара — ЧМ-2018 со сборной Марокко. Тогда команда шикарно боролась, но вылетела из группы. Сначала марокканцы обидно проиграли 0:1 Ирану при полном доминировании. Затем минимально уступили Португалии. А в последнем туре выдали рубку 2:2 с Испанией. Во всех матчах Ренар смело играл в высокий прессинг и не отсиживался в обороне.

Кажется, сегодня судьба вернула долг за тот турнир.

Ренар на ЧМ-2018 Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Уникальные методы и харизма

Бывший форвард «Кембриджа» Джермейн Истер так вспоминает опыт работы с Ренаром: «В 2004-м Эрве делал то, что я увидел в клубах только спустя пять-шесть лет. Ренар был на другом уровне с точки зрения физической подготовки и питания. Соусов не было, мы питались диетическими продуктами, это помогло снизить процент жира у ребят. В то время такие методы были чем-то особенным».

Правда, на клубном уровне Ренар так и не добился значимых успехов — в перерывах между разными сборными работал во Франции — с «Сошо» и «Лиллем», но неудачно. Зато методы тренера пригодились в национальных командах. В 2019-м на Ренара вышла Саудовская Аравия. На новом месте француз сразу выделил основной вектор развития сборной:

Эрве Ренар Главный тренер сборной Саудовской Аравии «Сейчас в футболе недостаточно таланта. Нужно бегать, нужно прессинговать. Когда вы теряете мяч, очень важна ваша реакция в следующие несколько секунд. Например, я люблю футбол «Ливерпуля» — даже без травмированных игроков Клопп сохраняет систему. Все вместе работают на команду. Это то, что мне нравится»

В финальном отборочном раунде азиатской квалификации Саудовская Аравия обогнала в группе Японию и Австралию. «На самом деле, мы очень хорошо отыграли квалификацию. Старались прессинговать очень высоко, чтобы отобрать мяч. И если вы посмотрите на статистику, бóльшую часть времени во всех играх мы владели мячом»

Против Аргентины саудовцы использовали высокую линию обороны, из-за чего пропустили три раза (без учёта пенальти от Месси), но из положения вне игры. А максимальную отдачу игроков и тонкий матч-менеджмент Ренара подтверждает Фирас Аль-Бурайкан. Номинальный форвард из «Аль-Насра» отпахал на правом фланге, закрыв непрофильную роль, и лишь в концовке перешёл на родную позицию.

«Куда бы я ни пошел, всегда стараюсь, чтобы был хороший командный дух: футболисты играют вместе. Всегда повторяю одно и то же — мы играем не для себя, мы играем не для шоу. Иногда необязательно играть в фантастический футбол. Нужно быть просто командой. Сначала подумайте о команде. А уже потом подумайте о себе», — говорил Ренар до старта ЧМ. Сегодня мы увидели на поле команду.