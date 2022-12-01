Исторический успех на ЧМ! Такого триумфа от африканского аутсайдера никто не ждал

Многие хорошо запомнили, как здорово и прагматично сборная Марокко сыграла с Бельгией во 2-м туре (2:0). Тогда они показали – можно легко отдать мяч сопернику, если он не умеет им пользоваться. А самим эффективно проводить контратаки. В игре с Канадой африканская сборная использовала другой сценарий развития игры. И решила сыграть первым номером. Как же здорово у них это получилось!

С первой минуты они агрессивно бросились на оборону соперника. Естественно, это заставило канадцев занервничать. И как следствие – ошибаться. Первым накосячил вратарь Борян. Он получил неудачный пас от своего защитника и вместо того, чтобы выбить куда подальше, пнул в сторону Зиеша. Естественно, игрок «Челси» не упустил шанс. Гол уже на четвёртой минуте. И первенство в онлайн-таблице. Звучит здорово, не так ли?

Африканская команда продолжала нагнетать, почти не отдавая мяч сопернику. У Канады, которую дружно расхваливали все кому не лень, почти не было возможностей подержать мяч впереди. Соперник играл очень быстро. Логично, что в середине второго тайма пришёл второй гол. Хакими швырнул мяч в атаку на Эн-Несири, и тот здорово реализовал шанс. Кстати, он стал первым марокканцем, который забил на двух чемпионатах мира.

Канада – Марокко – 1:2 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

После этого сборная Марокко чуть сбавила темп. Этим аккуратно воспользовался соперник. У них даже получилось забить. Вернее, спровоцировать на гол в свои ворота. Марокко было командой, которая не пропустила ни одного мяча в двух первых турах. Но и в 3-м не дала забить сопернику – прострел и Агер срезал мяч в собственные ворота. Интересно, что 1 декабря в принципе не день этого защитника. Ведь в концовке Эн-Несири должен был отмечать дубль, однако рефери поднял флажок из-за того самого Агера, который в момент удара очутился слишком близко к вратарю — офсайд. У Канады же после первого тайма было 0 ударов в створ. Зато один гол. Всем бы так.

Во втором тайме сверхсобытийность куда-то делась. Марокканцы стали подсушивать игру. Во многом из-за этого у Канады появились полумоменты. В основном на фоне ошибок соперника. Сначала Хатчинсон чуть не забил ударом головой после углового. Но мяч стукнулся от перекладины в линию. А в самой концовке Боно чуть не выронил мяч в собственной штрафной. Марокканцы сохранили победу. А благодаря результату в параллельном матче и первое место в группе.

Впервые за 36 лет Марокко выходит в плей-офф. И впервые с 1994 года африканская сборная пробирается в 1/8 финала с первого места. В плей-офф марокканцы, скорее всего, встретятся с Германией.