Это роскошь или необходимость? Судьям ЧМ-2022 выдали часы на 47 млн рублей

Чемпионат мира по футболу в Катаре обслуживают 129 судей, в том числе 36 главных арбитров, 69 линейных и 24 сотрудника, отвечающих за систему видеопомощи (VAR). И у каждого из них имеются уникальные часы производства Hublot, являющейся официальным спонсором турнира. Стоимость одного экземпляра, которого к тому же нет и не будет в свободной продаже, составляет $ 5,8 тыс. (около 370 тыс. рублей). Нетрудно подсчитать, что общая стоимость часов для всех 129 судей составила почти $ 750 тыс. (46,9 млн рублей).

Часы арбитра Фото: Hublot

Чем же так круты эти умные часы? Начнём с того, что они обеспечивают доступ к приложениям, отслеживающим действия и здоровье. В разработке, к слову, участвовала известная теперь на весь мир Стефани Фраппар — первая в истории женщина, отработавшая главным арбитром на матче мужского чемпионата мира. Напомним, Фраппар без больших претензий отсудила матч 3-го тура группового этапа, в котором сборная Германии одолела Коста-Рику (4:2).

Стефани Фраппар Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В судейских экземплярах часов «вшиты» приложения, обеспечивающие сотрудников всей необходимой информацией. Что касается внешнего вида, то устройство с 44-миллиметровым циферблатом преимущественно выполнено из чёрной керамики или чёрного титана. Ремешок по умолчанию выкрашен в тёмно-бордовый цвет, присутствующий на флаге Катара, однако есть возможность выбрать цвет по желанию.

Арбитр с часами Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Есть и потребительская версия этих часов. Её тираж составил всего 1000 экземпляров. В этой версии нет фишек, нужных именно судьям, зато имеются другие опции: например, возможность получать новости о командах между матчами, а оперативные обновления — непосредственно во время игр. Также имеются специальные режимы на случай, если в матче плей-офф будет дополнительное время или серия пенальти.

Умные часы уже заказали и получили такие звёзды мирового футбола, как Килиан Мбаппе, Пеле, Луиш Фигу, Марсель Десайи. Хотели бы себе такой аппарат?