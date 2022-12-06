Ногой в голову – это нормально?! Безобразная выходка звезды мирового футбола на ЧМ-2022

Шок-контент с ЧМ-2022: легенда мирового футбола по-босяцки напал на человека. Ещё недавно Самуэль Это’О чинно восседал в одной VIP-ложе с боссом ФИФА Джанни Инфантино, а сегодня его имя склоняют в скандальной хронике по всему миру. Виной тому свежее видео, попавшее в Сеть.

Краткое содержание минутного ролика: звезда «Барселоны», «Интера», «Челси» и «Анжи» покидает стадион «974» в Дохе после матча Бразилии с Южной Кореей в 1/8 финала Кубка мира. Несмотря на натянутую на глаза кепку, великого нападающего узнают болельщики, и он не возражает против совместных селфи.

Всё это время рядом идёт парень с камерой, направленной на экс-футболиста. По всем признакам — блогер. Когда импровизированная фотосессия заканчивается, он что-то говорит нападающему. Видимо, что-то не слишком приятное, раз Это’О моментально «слетает с катушек». Самуэль бросается на молодого человека с явным намерением проучить за длинный язык. Его сдерживают трое — по всей видимости, люди из окружения звезды. И когда кажется, что буря миновала, Это’О вырывается из их объятий и ногой бьёт обидчику в голову. И только после этого позволяет утащить себя подальше от любопытных глаз. Пострадавший самостоятельно поднимается на ноги, чертыхаясь. Кажется, ему нанесён не столько физический, сколько моральный ущерб.



Что конкретно вызвало приступ гнева у трёхкратного победителя Лиги чемпионов, по горячим следам никто не понял. Видимо, провокационная, с его точки зрения, реплика незваного оператора. Попытки оказавшихся рядом репортёров выяснить причину конфликта ни к чему не привели. Это’О не был расположен к комментариям.

Самуэль Это’О и Джанни Инфантино Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Сам пострадавший изложил собственную версию ЧП во вторник днём. Им оказался болельщик из Алжира. По его словам, причиной конфликта стал вопрос об арбитре Бакари Гассаме. Ранее в СМИ появлялась информация, что Это'О якобы предлагал взятку судье Гассаме, из-за чего Камерун могли исключить из числа участников ЧМ-2022.



«Я получил от Самуэля Это'О за то, что спросил его о судье Гассаме. И, клянусь богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений — меня избили. Тема Гассамы беспокоит многих. Это’О сказал мне: «Вы слишком глупы, чтобы мне разговаривать с вами». Его известности недостаточно, он не имеет права поднимать руку на кого-либо», — написал алжирец в своих соцсетях.

Президент Камерунской федерации футбола и посол ЧМ-2022 не впервые попадает в неспортивные новости за последнее время. В июне прокуратура Барселоны приговорила его к 22 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в € 1,5 млн за мошенничество с налогами. Будучи действующим футболистом, Самуэль не задекларировал доходы от продажи коммерческих прав на использование своего изображения. Это’О признал правонарушение, но настаивал, что стал жертвой манипуляций со стороны своего бывшего агента Хосе Марии Месалеса.

Футболистом Самуэль тоже не раз попадал в щекотливые ситуации. Самый резонансный инцидент случился на чемпионских торжествах «Барселоны» в 2005 году. Тогда нападающий стал скандировать на «Камп Ноу» в микрофон: «Мадрид, козёл, поздравь чемпиона!». Позже он принёс извинения «Реалу» за свою несдержанность, но были ли они приняты в столице — большой вопрос.



Теперь вот это. Кажется, кому-то придётся снова извиняться. Но тут одних извинений может оказаться мало.