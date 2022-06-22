«Он был мне вторым отцом». Это'О попал в ловушку из-за подлого предательства

В Барселоне один из окружных судов вынес решение по делу Самуэля Это'О: в отношении камерунского футболиста начали расследование ещё в 2012 году, заподозрив его в уклонении от уплаты налогов. Спустя 10 лет прокуратура наконец вынесла решение: 22 месяца условно и четыре штрафа на общую сумму € 1 810 310.

В чём там было дело?

В 2012 году испанская прокуратура подала иск к Это'О за хищение из государственного бюджета почти € 3,5 млн. Обвинение считало, что футболист, выступая за «Барселону» с 2006-го по 2009-й, уклонялся от уплаты налогов с доходов с продажи коммерческих прав на своё изображение (image rights). Сообщалось, что он фиктивно передал свои права двум компаниям ­– испанской Bulte 2002 и венгерской Tradesport, – чтобы по каким-то контрактам снизить процентную ставку, а по каким-то и вовсе избежать налоговых отчислений. По утверждениям обвинения, переданные компаниям права всё равно принадлежали футболисту, поэтому Это'О должен был выплачивать налоги по максимальной ставке, которая в то время была установлена на уровне 45%. Но доход от сделки с Puma, с которой футболист получал от € 1,5 млн до € 3 млн за каждый сезон, вообще не облагался налогом, а с каких-то соглашений он платил только 3% вместо положенных 45%.

В 2014 году Минфин Испании усилил контроль за футболистами, так как двумя годами ранее в силу вступили поправки правила 85/15. Раньше игроки могли разбивать свои доходы на две части: 85% облагались налогом по максимальной ставке (45%); оставшиеся 15% проходили через другую компанию, которая управляла правами на изображение, и облагались корпоративным налогом в 25% вместо 45%. Поправка же урегулировала этот момент – был принят закон об увеличении налогов для тех, кто получает зарплату свыше € 300 тыс. в год. Пункт о 15% исчез, и в результате получилось так, что игроки с тех пор вынуждены отдавать больше половины своей зарплаты: например, в Каталонии налог составляет 56%, в Мадриде – 52%.

Правило 85/15 эксперты называли «налоговой ловушкой», в которую и попались многие футболисты, игравшие в Испании – прокуратура не обошла стороной и Лео Месси, чьё дело тогда было самым громким. Аргентинца и его отца приговорили к 21 месяцу тюрьмы условно и обязали выплатить штраф в размере € 2 млн и € 1,5 млн соответственно. Марсело оштрафовали на € 753 тыс., Хамеса Родригеса – на € 11,65 млн. А ещё в суде были Алексис Санчес, Хаби Алонсо, Анхель Ди Мария, Пепе и Жозе Моуринью.

Спустя четыре года расследования прокуратура потребовала приговорить Это'О к 10,5 годам лишения свободы, а также обязать к выплате штрафа в размере более € 14 млн. То же самое касалось и представителя футболиста – Хосепа Марии Месалеса.

Самуэль Это'О Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Это'О, давая показания, объяснил свои проблемы с законом «нелояльными и мошенническими советами» Месалеса, который был его советником и юристом, поэтому занимался всеми юридическими, экономическими и финансовыми вопросами. Футболист настаивал, что он думал только об игре в футбол, поэтому не вникал во всё, что происходило за пределами поля. Получилась такая ловушка из-за подлого предательства юриста.

К тому времени, как прокуратура завела дело на Это'О, он уже подал иск к Месалесу – камерунец обвинил своего бывшего представителя в мошенничестве и присвоении средств в размере $ 12 млн. Он заявил, что Месалес при помощи «деловых манёвров» лишил его большей части активов, которые он накопил за карьеру. В 2002 году Это'О приобрёл 100% акций компании Bulte, на которую футболист записал свою недвижимость: два дома на Майорке, два дома в Барселоне, квартиры в Париже и дом в Камеруне. Спустя 10 лет оказалось, что футболист не владеет и 1% компании – имущество Это'О, как позднее установил суд, перешло в руки Месалеса и других лиц, связанных с ним через компании-прокладки. Бывший посредник тогда был признан виновным – судья обязала его выплатить футболисту € 15 млн.

А как Это'О удалось избежать реального срока?

Это'О давал показания менее минуты: он признал вину и согласился выплатить всю сумму, которой за несколько лет недосчитался испанский бюджет. Но с уточнением: бывший игрок «Барсы» указал на скамейку, где сидел Месалес, снова обвинив его. «Он был моим вторым отцом, он заботился о ребёнке, которым я тогда был, – сказал Это'О. – Я признаю свою вину, но для протокола – я всегда делал то, что мой «отец» просил меня сделать».

Самуэль Это'О Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Судья не стал соглашаться с требованием прокуратуры о 4,5 годах тюремного заключения – футболист получил гораздо меньший срок из-за нескольких смягчающих факторов: обязательство возместить ущерб, отсутствие судимостей и срок давности (с момента совершения налоговых преступлений до вынесения приговора прошло слишком много времени).

Кроме того, судья согласился отсрочить исполнение наказания в виде лишения свободы на ближайшие пять лет, а это значит, что футболист и его представитель, который получил год тюремного заключения, не попадут под стражу. Главное – не совершить за это время повторное преступление и прежде всего выполнить обязательства по уплате оставшихся сумм. Это'О уже покрыл € 2,2 млн долга и предоставил план будущих платежей, разбитых на пять лет.