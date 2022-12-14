«Я должен уничтожить моего друга». Мбаппе предсказал встречу с Марокко до ЧМ

Сегодня, 14 декабря, в 22:00 по мск состоится второй полуфинал чемпионата мира в Катаре Франция – Марокко. В нём друг с другом сыграют футболисты «ПСЖ» Килиан Мбаппе (Франция) и Ашраф Хакими (Марокко). Перед матчем в соцсетях завирусилось удивительное видео с участием двух футболистов, снятое задолго до ЧМ.

Мбаппе предсказал Хакими, как для них сложится ЧМ-2022

Во время поездки «ПСЖ» в Катар нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе предсказал своему партнёру по команде, защитнику Ашрафу Хакими, как сложится для них обоих чемпионат мира. Прогуливаясь по стадиону «Эдьюкейшн Сити» в форме парижан вместе с марокканцем, форвард заявил: «Мы сегодня здесь, на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Тут круто. 40 тысяч сюда придут на матч Франция – Тунис. Надеюсь, мы победим и будем играть с Марокко. И я должен буду уничтожить моего друга…»

Хакими не оставил слова нападающего сборной Франции без внимания и в конце его выступления добавил: «Я его вынесу». Мбаппе засмеялся после заявления Ашрафа, а защитник зло улыбнулся. «Моё сердце будет разбито, но это футбол!» – добавил в конце Килиан. Мбаппе оказался прав лишь отчасти – Франция попала на Марокко, но проиграла Тунису (0:1) в группе на стадионе «Эдьюкейшн Сити», на который пришли 43 627 зрителей.

Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими Фото: Кадр сюжета BeIN SPORT

Полуфинал между Францией и Марокко пройдёт на стадионе «Эль-Байт», который вмещает 68 895 зрителей. Перед матчем игроки обеих сборных уже перекинулись словами. «Скоро увидимся, друг», — написал Хакими у себя в соцсетях, адресовав обращение нападающему, а Мбаппе отреагировал на пост, отправив сообщение с тремя эмодзи сердца.

Удивительно и то, что Мбаппе и Хакими будут действовать на одном фланге. Форвард сборной Франции весь матч с Англией мучил слева в атаке правого защитника Кайла Уолкера. Теперь ему предстоит дуэль со своим партнёром по «ПСЖ» и самым дорогим игроком Марокко (€ 65 млн). Помимо Хакими, на правом фланге у марокканцев играет Хаким Зиеш, который на этом чемпионате мира уже создал немало проблем сопернику: забил Канаде и сделал голевую передачу с Бельгией. Но, кажется, даже вдвоём они не удержат Мбаппе.