Франция в шаге от второго финала ЧМ подряд. Но у неё максимально неприятный соперник! LIVE

Друзья, всем привет! Накануне, 13 декабря, определился первый финалист чемпионата мира — 2022. Сборная Аргентины разгромила Хорватию, и Лео Месси во второй раз в карьере подобрался вплотную к главному трофею в футболе. А сегодня, 14 декабря, аргентинцы узнают своего будущего соперника.

Во втором полуфинале встретятся сборные Франции и Марокко. Французы в 1/8 финала уверенно переиграли Польшу (3:1), а в четвертьфинале не без труда одолели Англию (2:1). Марокканцы же стали, пожалуй, главным открытием этого турнира. Африканская команда поразила всех ещё на групповом этапе, а в плей-офф прошла более звёздных соперников — Испанию (0:0, 3:0 пен.) и Португалию (1:0). Максимально неприятный соперник для Франции!

Встреча начнётся в 22:00 мск. Такой матч пропустить нельзя, поэтому присоединяйтесь к нам! Здесь мы будем внимательно следить за игрой и всем, что будет происходить вокруг неё.