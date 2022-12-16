У сборной Франции проблемы перед финалом ЧМ-2022. Но Дешам сохраняет спокойствие

Сборные Аргентины и Франции готовятся к главному матчу чемпионата мира 2022 года, который состоится в воскресенье. Важным вопросом остаётся физическое состояние футболистов накануне финала. В составе французов, например, полуфинал с Марокко пропустили Адриен Рабьо и Деотшанкюль Юпамекано. Футболисты, как сообщалось, плохо себя чувствовали, испытывая симптомы гриппа. «В Дохе температура немного понизилась, а кондиционеры всё ещё включены, нужно всегда быть осторожными. У нас было несколько случаев заболеваний с симптомами гриппа. Использование кондиционеров также может повлиять на циркуляцию вируса.

Юпамекано почувствовал себя плохо сразу после игры с Англией. Это происходит, когда вы сильно напрягаетесь, ваше тело ослабевает, и вы становитесь более склонными к заражению вирусами», — отметил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Рабьо и Юпамекано на поле Фото: Clive Mason/Getty Images

Вчера стало известно, что в составе французской сборной заболел ещё один игрок. Вингер Кингсли Коман почувствовал симптомы недомогания в среду днём, 14 декабря, перед встречей с Марокко. В результате он не вышел на поле и пропустил ужин с товарищами по команде, а в четверг вечером не участвовал в восстановительной тренировке сборной Франции.

Дидье Дешам главный тренер сборной Франции «В четверг утром у Комана тоже было недомогание. Сейчас сезон гриппа, мы принимаем все необходимые меры предосторожности, пытаемся убедиться, что вирус не распространится. Он, конечно, заразен, но мы сделаем всё, что в наших силах. Мы изолируем Комана от остальной команды. Однако у нас есть несколько дней до следующей игры, так что он должен быть доступен в воскресенье».

В СМИ появилась информация о возможной вспышке в команде так называемого «верблюжьего» гриппа. Это простонародное название ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Вирус передаётся от животного к человеку, верблюды при этом являются основным связующим звеном. Впервые он был выявлен в Саудовской Аравии в 2012 году. С тех пор во всём мире были зарегистрированы 2600 подтверждённых заражений и почти тысяча смертей. Симптомы гриппа: лихорадка, боль в горле, сухой кашель и одышка. Также может появиться боль в животе, тошнота или диарея. Но, как отмечает Mirror, игроки французской сборной подхватили обычный вирус, не связанный с этим серьёзным заболеванием.

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Остальные футболисты сборной Франции принимают полноценное участие в тренировках команды. Оливье Жиру, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе получили незначительные повреждения в матче с Марокко, но это не помешает им сыграть с Аргентиной. Рабьо и Юпамекано также приступили к тренировкам: полузащитник возобновил беговые упражнения, а защитник французов уже провёл занятие с командой.

А что у Аргентины?

Главная тема для обсуждения вокруг сборной Аргентины – отсутствие на тренировке в четверг Лионеля Месси. Причина – дополнительное восстановление после игры с Хорватией. Ранее сообщалось о проблемах Месси с подколенным сухожилием, он держался за него в конце полуфинального матча. Но после игры сам футболист развеял опасения, заявив, что будет готов к финалу: «Я чувствую себя очень хорошо, ощущаю силы и готовность играть в каждом матче».

Эмилиано Мартинес Голкипер сборной Аргентины «Нет-нет, он не травмирован. Мы играли 120 минут с Нидерландами, это была тяжёлая встреча для него, но вы можете видеть, что он хочет играть до конца в каждом матче».

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в четверг разделил команду на две группы: одна тренировалась на поле, а другая — в зале. Месси попал в число вторых, занимаясь в компании Алехандро Гомеса и Лаутаро Мартинеса. Первые же 15 минут тренировки на поле были открыты для СМИ, в ней принимал участие Анхель Ди Мария, ранее испытывавший проблемы со здоровьем. Так что все футболисты сборной Аргентины будут готовы сыграть в финале.

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Приятным сюрпризом для участников стало появление на четверговой тренировке аргентинцев Серхио Агуэро. Экс-форвард сборной показал, что даже спустя год после завершения карьеры остаётся в форме. В одной из соцсетей защитник Николас Отаменди опубликовал видео, судя по которому, Агуэро ещё мог бы пригодиться Аргентине и на текущем чемпионате мира.

Будем надеяться, что вирус больше ни до кого из финалистов ЧМ-2020 не доберётся и в решающем матче сыграют все сильнейшие. Футбол как зрелище от этого только выиграет.

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