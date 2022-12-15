Месси пропустил тренировку сборной Аргентины за три дня до финала ЧМ с Францией

Совсем скоро пройдёт финал чемпионата мира по футболу в Катаре, однако у лидера одной из национальных команд, по всей видимости, появились проблемы со здоровьем. По сообщениям Mundo Deportivo, нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сегодня не принимал участия в тренировочных сессиях.
По ходу полуфинального матча с Хорватией (3:0) у Месси были проблемы с подколенным сухожилием левой ноги, однако в интервью после игры аргентинский лидер заявил, что с его здоровьем всё в порядке. Не уточняется, насколько серьёзен недуг Лионеля, но при этом ожидается, что он сможет принять участие в решающей встрече, которая, по его словам, должна стать для него последней в рамках мировых первенств.
Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка прозвучит в 18:00 мск.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси:
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