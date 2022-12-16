Что вообще значит Месси для футбола? Вся суть финала ЧМ-2022

В финале ЧМ-2018 футболисты выходили на газон «Лужников» под песню композитора Эннио Морриконе «The Ecstasy of Gold» («Золотой экстаз»). Мало какая музыка может сравниться по эпичности. Найдите в интернете и включите – идеальный саунтдрек для этой статьи.

Великий Лионель Месси сыграет главный матч в своей карьере. У него уже был один финал чемпионата мира (в 2014-м), но теперь — точно последний шанс на самый важный титул в футболе. Аргентинец давно дал понять, что на следующих ЧМ уже не сыграет из-за возраста.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Многие открыто говорят, что болеют не за сборную Аргентины, а именно за Месси. И тут стоит сформулировать, что вообще значит один конкретный игрок для всего футбола. Почему целый турнир ещё до его старта воспринимали через шанс Месси. Словно тысячеликий герой добрался до финального босса.



Последние 15 лет спорят, кто номер один в футболе – Месси или Роналду. Тут нет правильного ответа, и во многом всё сводится к банальным симпатиям. Кто-то больше восхищается природным талантом Месси, кому-то ближе фантастическая целеустремлённость Роналду. Тот случай, когда всё видно даже по рельефности тел.

Криштиану Роналду празднует гол Фото: Eric Verhoeven/Getty Images

Существует много статистики, по которой круче либо один, либо другой. Оба выиграли по одному континентальному первенству (португалец – чемпионат Европы — 2016, а аргентинец – Кубок Америки — 2021). И вот ЧМ-2022 стал последним шансом для обоих на мировой трофей. Кто-то скажет, что ключевой показатель – «Золотые мячи». В этом плане Месси впереди (хотя это тот ещё критерий). Но и на самом ЧМ-2022 лучше себя проявил именно Лионель. Он не только вышел в финал, но и стал ключевым элементом в команде, чего не скажешь о Роналду.

Сейчас стало актуальнее спорить, является ли Месси лучшим футболистом в истории футбола. Вы ни раз могли видеть аббревиатуру GOAT – Greatest Of All Time (величайший за всё время). Например, десятки раз – на рекламных щитах стадиона «Парк де Пренс», где регулярно выступает Месси. Правда, там эта надпись означает лишь название спонсора «ПСЖ».

Фото: Кадр из трансляции

А вот фотосессия с живой козой – это уже персонально про Месси. Goat переводится с английского именно как «коза», поэтому Лионеля часто представляют в образе этого животного. Ну или с ним в руках – как в случае с обложкой журнала Paper.

Фото: Обложка журнала Paper

Можно ли называть Месси действительно величайшим за всю историю игры? Даже аргентинцы в этом не уверены. Хотя нужно понимать, что сравнивать Марадону и Месси сложно. Футбол сейчас в целом находится на другом уровне по сравнению с тем, что было 30-40 лет назад. Другие скорости, другое питание, другая медицина. Вряд ли можно сравнивать тех защитников, которых накручивал Марадона, и тех накачанных и тактически обученных, которые есть сейчас.



Это как в шахматах. Нынешний чемпион мира Магнус Карлсен, скорее всего, обыграл бы любого гения из тех, которые были 40 или тем более 100 лет назад. Просто потому, что какие-то дебюты уже не актуальны. Игры стали более проработанными – прям до микроскопических деталей. Так что в каком-то смысле нынешний лучший футболист по определению сильнее, чем лучшие игроки из прошлой эпохи.

На этом ЧМ-2022 аура безупречности немного спала с Месси. Тут и грубые высказывания нападающего в четвертьфинале (хотя голландцы со своей стороны тоже провоцировали). Сюда же относят судейство на чемпионате мира. Только Месси дали пробить четыре пенальти. Первые два (в ворота саудовцев и поляков) были крайне сомнительными, да и последний в матче с Хорватией – весьма дискуссионный.

С одной стороны, в ошибках судей нет вины капитана сборной Аргентины. С другой — тяжелее симпатизировать команде и футболисту, если их тащат судьи.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

И всё же карьера великого футболиста и его историческая значимость – это несопоставимо больше, чем косяки арбитров и хамоватые высказывания в подтрибунке. Месси вышел в финал чемпионата мира, и это его последний шанс на главный трофей. Господи, да ради этого и стоило проводить чемпионат мира в Катаре.