Зидан или Мбаппе? 17 величайших игроков в истории сборной Франции

Французский футбол во все времена был богат на классных футболистов. В 1980-е мир восторгался изысканной игрой маэстро Платини. На рубеже веков рукоплескал «золотому» поколению имени Зидана. Кажется, современная генерация «трёхцветных» не слабее, а в чём-то, может быть, и круче предыдущих. Или нет? Второй подряд мировой финал Франции — идеальный повод определить лучших из лучших. Вперёд!
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Зинедин Зидан
Карьера в сборной: 1994-2006, 108 матчей, 31 гол
Достижения: чемпион мира – 1998, чемпион Европы – 2000, серебряный призёр ЧМ-2006, бронзовый призёр Евро-1996
Зидан дебютировал в сборной в 22 года, а серьёзное влияние на игру «трёхцветных» стал оказывать начиная с отбора на Евро-1996. На самом турнире в Англии французы дошли до полуфинала, где проиграли Чехии в серии пенальти. На домашнем ЧМ два года спустя Зизу уже был настоящим лидером. Пусть и пропустил два матча (в том числе 1/8 финала) из-за красной карточки. Компенсировал в финале – завалив два гола бразильцам.
Карьера Зидана в сборной – вообще сплошная драма. На Евро-2000 он снова привёл команду к титулу, а когда пришла пора защищать звание чемпионов мира, Франция осталась без Зинедина. Тот травмировался и вернулся лишь к последнему туру, когда всё уже было потеряно. Кульминация сериала «Франция Зидана» – 2006 год. The last dance ветеранов, обещание Зизу оставить футбол после ЧМ, тяжёлый путь до финала, точный удар с пенальти на седьмой минуте и не менее точный на 110-й – в грудь Матерацци.
Зидан, безусловно, был одним из величайших игроков в истории футбола вообще. Мало кому удавалось сочетать такое доминирование на поле и изящество в обращении с мячом.
Мишель Платини
Карьера в сборной: 1976-1987, 72 матча, 41 гол
Достижения: чемпион Европы – 1984, бронзовый призёр ЧМ-1986
Платини провалился на тренерском поприще (сборная — первый и последний опыт) и оскандалился на посту босса УЕФА, но всё это не отменяет достоинств футболиста Платини. Игроком Мишель был не просто классным — изумительным. Именно капитан Платини привёл Францию к первому грандиозному успеху в футболе. Его личный вклад в победу на Евро-1984 был колоссальным: 9 из 14 голов команды! Последний из них — пожизненная боль вратаря испанцев Арконады. После штрафного от французской «десятки» Луис пропустил мяч под собой.
В 1986-м французы добыли бронзу на ЧМ в Мексике — тоже серьёзное достижение для той плеяды. Платини и там решал. В свой 31-й день рождения Мишель сравнял счёт в четвертьфинале с Бразилией. Этот гол оказался последним для него за Францию — и таким памятным! В послематчевой серии он единственный из европейцев промахнулся с «точки», но это не помешало им пройти дальше. В полуфинале французы уступили команде ФРГ, а в матче за третье место в дополнительное время дожали обидчиков сборной СССР, бельгийцев (4:2). Мишель в «малом финале» уже не играл. На следующий год он завершил карьеру в «Ювентусе» и сборной. Карьеру выдающуюся — три подряд «Золотых мяча» говорят сами за себя!
Тьерри Анри
Карьера в сборной: 1998-2010, 123 матча, 51 гол
Достижения: чемпион мира – 1998, чемпион Европы – 2000, серебряный призёр ЧМ-2006, обладатель Кубка конфедераций – 2003
До недавнего времени именно Анри был лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Символично, что отсчёт начался с первого матча на большом турнире. Тренер Эме Жаке был так впечатлён игрой 21-летнего нападающего «Монако», что взял его на домашний Кубок мира. И ноунейм не подвёл: в 1-м туре забил ЮАР, во втором – дубль саудовцам. В финале Анри должен был выйти на замену, но удаление Десайи всё испортило: пришлось обороняться, чтобы Бразилия не воспряла от 0:3. Но свою медаль Тьерри заслужил.
Через два года вопросов, кто будет ведущим форвардом, не было совсем. Анри уже очаровал английскую Премьер-лигу и на Евро-2000 был в отличной форме. Три гола, передача и трижды награда лучшему игроку матча – неплохое дополнение к титулу чемпиона Европы.
Неоднозначных эпизодов в сборной у Анри, правда, тоже хватало. Например, Рука дьявола в 2009 году в стыковом матче с Ирландией за выход на ЧМ-2010. Нападающий не признался, что сыграл рукой, прежде чем сделать ассист на Вильяма Галласа. Или конфликт с тренером Раймоном Доменеком на самом ЧМ-2010, когда всё дошло до бунта и отказа тренироваться. Именно Анри был среди ветеранов-зачинщиков.
Дидье Дешам
Карьера в сборной: 1989-2000, 103 матча, 4 гола
Достижения: чемпион мира – 1998, чемпион Европы – 2000, бронзовый призёр Евро-1996
Сейчас уже и трудно вспомнить, но до того, как стать суперуспешным тренером, Дешам был мощнейшим игроком. Рано начал, дебютировал за сборную аж в 1989-м! В 1993 году молодой Дидье в ранге капитана привёл «Марсель» к победе в Лиге чемпионов. Дешам был опорником такого уровня, что мог и влиять на партнёров, и выигрывать личные награды. Лучший футболист Франции – 1996, например.
За сборную Дешам провёл больше сотни игр – он девятый в списке со 103 матчами. При этом долгое время именно Дешам был лидером, но его обошли более молодые звёзды, с которыми он побеждал в 90-е. Когда поколение Зидана проводило старую гвардию, Дешам не просто остался в составе сборной – он её «возглавил». Именно он был капитаном двух «золотых» составов: на ЧМ-1998 и Евро-2000.
12 лет спустя Дешам вернулся в сборную так, как удавалось лишь Марио Загалло и Францу Беккенбауэру – победил на чемпионате мира и как тренер. А теперь может превзойти это достижение и взять второй Кубок мира подряд.
Патрик Виейра
Карьера в сборной: 1997-2009, 107 матчей, 6 голов
Достижения: чемпион мира – 1998, серебряный призёр ЧМ-2006, чемпион Европы – 2000, обладатель Кубка конфедераций – 2001
Виейра наверняка признателен родителям за то, что привезли его, восьмилетнего, из Сенегала во Францию. Кто знает, как сложилась бы его карьера в Африке и сложилась бы вообще? В Европе же он добился всего, о чём может мечтать футболист. Поиграл в великих клубах («Милан», «Арсенал», «Ювентус», «Интер») и собрал роскошную коллекцию наград со сборной.
Патрик только в 1997 году дебютировал в национальной команде Франции, а уже через год отдавал пас в финале чемпионата мира на третий гол Пети в ворота Бразилии. На «золотом» Евро-2000 могучий опорник уже был важнейшим элементом командной системы, а на победном Кубке конфедераций в 2001-м умудрился с двумя голами войти в топ бомбардиров.
Об авторитете Виейра в сборной лучше всего скажет один факт: именно к нему перешла капитанская повязка после временного ухода из команды Зидана. На ЧМ-2006 Патрик её Зизу вернул, и они вместе дошли до финала. Чем он закончился, вы и сами помните. После немецкой драмы Зидан окончательно ушёл из футбола, а Виейра снова был произведён в капитаны. Летом 2010-го Патрик объявил о прекращении выступлений в сборной, а через год — и в «Ман Сити». В топ-10 рекордсменов Франции по количеству проведённых матчей они с Зизу стоят по соседству: у Зинедина 108 матчей, у Патрика — 107.
Лилиан Тюрам
Карьера в сборной: 1994-2008, 142 матча, 2 гола
Достижения: чемпион мира – 1998, серебряный призёр ЧМ-2006, чемпион Европы – 2000, обладатель Кубка конфедераций – 2003
8 июля 1998 года Тюрам сравнял счёт и вывел Францию вперёд в матче со сборной Хорватии. Что тут удивительного, спросите вы? А то, что ни до, ни после этого Лилиан вообще не забивал за «трёхцветных», хотя провёл за страну более 140 матчей! Защитник выстрелил в самый тяжёлый и важный момент — в полуфинале домашнего чемпионата мира. После такого камбэка французы просто смели великолепных бразильцев в финале на «Стад де Франс» — 3:0!
Все свершения бесподобной генерации Зидана неразрывно связаны с Тюрамом. Спустя два года эта банда покорила Европу, а в 2006-м была неимоверно близка ещё к одному мировому триумфу, но довольствовалась серебром. На этом фоне победа в Кубке конфедераций 2003 года кажется не слишком значимой вехой, но она тоже была. В воскресенье вечером у Тюрамов появится ещё одна медаль Кубка мира — у сына Лилиана, Маркуса. Осталось узнать — какого достоинства: серебро или золото.
Антуан Гризманн
Карьера в сборной: 2014 – по н.в., 116 матчей, 42 гола
Достижения: чемпион мира – 2018, победитель Лиги наций – 2020/2021, серебряный призёр Евро-2016
Один из символов нынешней сборной Франции и один из ключевых игроков для Дидье Дешама. Гризманн – пример футболиста, который именно в сборной чувствует себя на своём месте. И ради неё он готов меняться. На ЧМ-2014 и особенно на Евро-2016 это был яркий игрок атаки, заточенный на голы. На ЧМ-2018 – уже системообразующий футболист, успевающий повсюду. В Катаре мы видим трудягу с двумя сердцами, который пашет и для Мбаппе, и за Мбаппе.
Финал ЧМ-2022 будет 74-м матчем подряд (!) для Гризманна в составе «трёхцветных». Вот уже пять лет сборную Франции невозможно представить без этого №7 в составе.
Жюст Фонтен
Карьера в сборной: 1953-1960, 21 матч, 30 голов
Достижения: бронзовый призёр ЧМ-1958
Мало кто из ныне живущих видел и помнит, как играл Фонтен. Но цифры не оставляют сомнений в его величии — даже со скидкой на интенсивность и плотность футбола в середине прошлого века. Одним чемпионатом мира 1958 года французский нападающий обессмертил своё имя. На полях Швеции Фонтен был просто неудержим — ни матча без гола! Шотландии и Бразилии он забил по одному мячу, Югославии и Северной Ирландии — по 2, Парагваю — 3, ФРГ — 4! 13 голов принесли ему «Золотую бутсу» и, похоже, мировой рекорд на все времена, а его сборной — первые медали в истории.
Кстати, дедушка Жюст и поныне здравствует. 90-й год идёт.
Килиан Мбаппе
Карьера в сборной: 2017 – по н.в., 65 матчей, 33 гола
Достижения: чемпион мира – 2018, победитель Лиги наций – 2020/2021
Олицетворение нового поколения в сборной Франции. При этом Мбаппе всего 23 года, 24 исполнится через два дня после финала ЧМ-2022. И уже на российском Кубке мира он играл в сборной важную роль: сделал 4+1 в семи матчах, забив в том числе гол в финале. В Катаре сборная стала более прагматичной и ещё больше зависит от таланта и вдохновения Мбаппе. А он получает искренний кайф от такой роли: заработал 5+2, но сколько ещё голов случилось именно после его активных действий!
С 33 голами Мбаппе замыкает семёрку лучших бомбардиров в истории сборной Франции. До Трезеге – один мяч, до лидирующего Жиру – 20. Есть сомнения, что Мбаппе обойдёт Оливье?
Жан-Пьер Папен
Карьера в сборной: 1986-1995, 54 матча, 30 голов
Достижения: бронзовый призёр ЧМ-1986
Лишь пять французов удостаивались «Золотого мяча». Папен третий в этом списке — между Копа с Платини с одной стороны и Зиданом и Бензема — с другой. Но, как это ни парадоксально, ему не повезло с эпохой. Поколение Папена не просто так называли «проклятым»: при традиционном обилии талантов после бронзового ЧМ-1986 сборная Франции провалила всё, что можно: не прошла на Евро-1988 и два подряд Кубка мира — 1990 и 1994 годов. А на единственном финальном турнире — первенстве континента 1992 года — не выбралась из группы. При том что конкретно Жан-Пьер был очень хорош — настрелял девять голов в квалификации и ещё два — непосредственно в Швеции.
Хронические неудачи «Ле блё» не отменяют выдающихся бомбардирских качеств Папена. Этот курчавый, невысокий парень мог сотворить гол буквально из ничего, на ровном месте. Для него не существовало неудобных позиций — стрелял с любой, часто в касание и, как правило, очень сильно и точно. В историческом топе снайперов сборной Франции Жан-Пьер делит 9–10-е места с легендой середины прошлого века Фонтеном. В такой неудачный для команды период набить три десятка мячей — серьёзное достижение.
Лоран Блан
Карьера в сборной: 1989-2000, 97 матчей, 16 голов
Достижения: чемпион мира – 1998, чемпион Европы – 2000, бронзовый призёр Евро-1996
Статный защитник Блан — такой же символ предыдущего «золотого» французского поколения, как Зидан или Десайи, а его поцелуи лысины Бартеза — один из самых знаменитых и трогательных ритуалов в футболе. Впервые Лоран сделал это на домашнем чемпионате мира перед матчем с Парагваем в 1/8 финала. И кто бы вы думали забил единственный гол в той игре? Блан, на 114-й минуте! Это был первый «золотой» гол в истории ЧМ. С тех пор друзья регулярно повторяли свой обряд на радость фотокоррам и к умилению публики. Победы так и «липли» к Франции — мировое золото, европейское.
Блану, в отличие от того же Зидана или Тюрама, удалось уйти на высокой ноте, победителем. Сразу после Евро-2000 он объявил о завершении карьеры в сборной, но ещё на три года задержался в футболе ради «МЮ». Тренер из Лорана тоже вышел первоклассный: сделал «золотой» дубль с «Бордо» и добыл восемь трофеев с «ПСЖ». Да и работу со сборной Франции провальной не назовёшь: на Евро-2012 парни Блана уступили только раз — в четвертьфинале, непобедимой в ту пору Испании.
Франк Рибери
Карьера в сборной: 2006-2014, 81 матч, 16 голов
Достижения: серебряный призёр ЧМ-2006
В конце 2005 года Рибери помог молодёжной сборной Франции пройти Англию в стыках Евро-2006 и в мае должен был ехать со сверстниками на финальный турнир. Но вместо Португалии Франк отправился в Германию. Раймон Доменек забрал пробивного вингера «Марселя» на взрослый ЧМ — и не ошибся. Молодой человек с двумя шрамами на лице (напоминание о ДТП, пережитом в детстве) провёл все семь матчей на турнире, став одним из ярчайших его открытий. В драматичном финале с Италией Рибери провёл на поле 100 минут, а за серией пенальти наблюдал со скамейки.
Символично, что спустя год Франк переехал в Германию на постоянной основе и лучшие годы карьеры провёл в «Баварии». В Мюнхене француз собрал потрясающую коллекцию наград — 24 только командных трофея! А в сборной серебряная медаль 2006-го для него так и осталась единственной. Прощание с «Ле блё» вышло печальным: Дидье Дешам включил Рибери в заявку на ЧМ-2014, но в Бразилию тот не поехал, якобы из-за травмы. А спустя пару месяцев завершил карьеру в сборной «по причинам личного характера».
Оливье Жиру
Карьера в сборной: 2011 — н. в., 119 матчей, 53 гола
Достижения: чемпион мира – 2018, серебряный призёр Евро-2016
Удивительное дело: десятка лучших бомбардиров в истории сборной Франции на 40% состоит из действующих игроков. Все четверо должны были выступить на ЧМ-2022, но Бензема откололся в последний момент по состоянию здоровья. Жиру в этом великолепном квартете — самый недооценённый. Главные призы и почести обычно достаются другим, более раскрученным партнёрам. Хотя именно Оливье сегодня — снайпер №1 в истории «трёхцветных». Уже в Катаре он обновил рекорд результативности Тьерри Анри и сам возглавил топ с 53 голами.
Причины скептического отношения к Жиру лежат на поверхности: финальные турниры — это не его. По крайней мере, до Катара так было. Вот голые цифры: Евро-2012 — 0 голов, ЧМ-2014 — 1, Евро-2016 — 3, ЧМ-2018 — 0, Евро-2020 — 0. В этом плане нынешний чемпионат мира аномальный для форварда, прорывной. Так много, как в Катаре (четыре мяча), Оливье ни на одном чемпионате не забивал. И это ещё не окончательные цифры — впереди последний матч, самый главный.
Марсель Десайи
Карьера в сборной: 1993-2004, 116 матчей, 3 гола
Достижения: чемпион мира – 1998, чемпион Европы – 2000, дважды обладатель Кубка конфедераций (2001, 2003)
Кто видел этого здоровяка в игре, тот вряд ли забудет. Великан из ганской Аккры одним своим присутствием на поле приводил в ужас соперников «Марселя», «Милана», «Челси» и сборной Франции. Пройти этого мощного, цепкого и жёсткого защитника было крайне сложно. Недаром же его называли Скалой. Визитка Десайи — аномальный финал Лиги чемпионов 1994 года. Блистательная футбольная труппа Йохана Круиффа, лучшая «Барселона» прошлого века, была просто раздавлена «Миланом» — 4:0. Эффектную точку в той истории поставил не кто иной, как Десайи.
Разумеется, он принял самое деятельное участие во всех футбольных завоеваниях своего славного поколения на рубеже столетий: по разу выиграл Кубок мира и чемпионат Европы, а Кубок конфедераций — аж дважды. Именно Десайи, уходя на «пенсию», передал капитанскую повязку сборной Дидье Дешам. Весной 2003-го Марсель установил новый рекорд по количеству матчей за национальную команду, а сейчас делит по этому показателю пятую-шестую позицию с Гризманном. Уже сегодня Антуан наверняка вырвется вперёд.
Н'Голо Канте
Карьера в сборной: 2016 — н. в., 52 матча, 2 гола
Достижения: чемпион мира – 2018, серебряный призёр Евро-2016
До середины 2010-х карьера Канте протекала в командах средней руки и не предвещала ему всемирного признания. Скромные физические данные Н'Голо (171 см — не самый типичный рост для бойца середины поля) смущали большие клубы. Перелом в судьбе Канте произошёл в 2016-м: сенсационное чемпионство «Лестера» в АПЛ словно открыло глаза окружающим на истинные способности этого трудяги.
В том же году, с интервалом в несколько месяцев, перед Канте открылись двери сборной Франции и первого в жизни топ-клуба. В «Челси» Н'Голо явился серебряным призёром Евро-2016. Два важных жизненных эпизода у Н'Голо связаны с Россией: свой первый гол за «трёхцветных» он забил Акинфееву, а через два года тряс над головой Кубок мира в Москве. Можно не сомневаться, что Н'Голо и сейчас был бы в сборной, если бы не тяжёлая травма. Дешаму Канте не может не импонировать. Дидье ведь в молодости был точно таким же: маленьким, но крайне неуступчивым и трудолюбивым.
Уго Льорис
Карьера в сборной: 2008 — н. в., 144 матча
Достижения: чемпион мира — 2018, серебряный призёр Евро-2016, победитель Лиги наций — 2020/2021
Льорис никогда не был в лучших клубах планеты: при всём уважении к «Лиону» или «Тоттенхэму» их к высшей касте мирового футбола не отнесёшь. Но постоянство и надёжность этого вратаря не могут вызывать ничего, кроме восхищения.
Льорис ворвался в основу «трёхцветных» ещё в 2008-м, а уже в 2009-м застолбил за собой место в основе. После стыковых матчей ЧМ-2010 с Ирландией его прозвали на родине Сент-Льорисом (святым Льорисом) — по аналогии с Сан-Икером Касильясом. За последующие годы его статус изменился лишь однажды — после подписания контракта с «Тоттенхэмом». В национальной же команде Уго был и остаётся безоговорочно первым номером. А теперь — ещё и абсолютным рекордсменом по количеству матчей. Уже в Катаре Льорис обошёл по этому показателю Тюрама и финишировать пока не планирует. 36 лет (отметит 26 декабря) — не критический возраст для голкипера.
Поль Погба
Карьера в сборной: 2013 — н. в., 91 матч, 11 голов
Достижения: чемпион мира – 2018, серебряный призёр Евро-2016, победитель Лиги наций – 2021
Будь Погба здоров, наверняка сейчас готовился бы вместе с соотечественниками к главному матчу года в Катаре. И скандальная история с шаманами и шантажом со стороны родного брата вряд ли этому помешала бы. Дешам слишком высокого мнения о футбольных качествах Поля, чтобы выбросить его из обоймы на основании ничем не подтверждённых слухов. Погба просто не успел восстановиться после травмы и избавил тренера от непростой дилеммы, решившись на операцию на колене перед чемпионатом мира. Вице-президент «Юве» Павел Недвед назвал это «выбором великого человека».
Как бы ни сложилась дальнейшая карьера Погба (а в «МЮ» дела у него шли не то чтобы хорошо), свой след в истории французского футбола он уже оставил — как важный элемент «серебряной» сборной на Евро-2016, автор одного из голов в финале ЧМ-2018 и просто один из талантливейших футболистов своего поколения. Насколько он свой сумасшедший потенциал реализовал — уже другой вопрос.
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