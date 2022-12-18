Зидан или Мбаппе? 17 величайших игроков в истории сборной Франции

Французский футбол во все времена был богат на классных футболистов. В 1980-е мир восторгался изысканной игрой маэстро Платини. На рубеже веков рукоплескал «золотому» поколению имени Зидана. Кажется, современная генерация «трёхцветных» не слабее, а в чём-то, может быть, и круче предыдущих. Или нет? Второй подряд мировой финал Франции — идеальный повод определить лучших из лучших. Вперёд!

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