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Бителло: в «Динамо» царит гармония, в этом есть заслуга Лички

Бителло: в «Динамо» царит гармония, в этом есть заслуга Лички
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Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло рассказал об атмосфере в команде Марцела Лички.

«У нас очень хорошая атмосфера в раздевалке и на поле, все общаются друг с другом. Есть ребята, которые говорят только на русском, но на поле мы всё равно друг друга понимаем. Есть и те, кто хорошо владеет английским, например, Смолов, Паршивлюк, Скопинцев. Самое главное, что внутри коллектива нет никаких разделений, наоборот, в команде царит гармония. И не только на поле, но и за его пределами. В этом в том числе есть и заслуга главного тренера», — заявил Бителло в эфире программы «Футбол России».

Напомним, Бителло присоединился к «Динамо» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне бразилец провёл 25 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

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