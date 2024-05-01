Полузащитник «Динамо» Бителло: моя цель — выигрывать трофеи

Бразильский хавбек «Динамо» Бителло заявил, что его первоочередной целью в составе бело-голубых являются трофеи.

«В чём моя мотивация? Как и для каждого, моя цель заключается в том, чтобы выигрывать трофеи. Это касается и чемпионата страны, и Кубка. Если оценивать мою игру, то я считаю, что неплохо вписался в игру по ходу сезона, я уже забиваю голы, ассистирую партнёрам по команде. В следующем сезоне постараюсь стать ещё лучше, чтобы приносить ещё больше пользы», — заявил Бителло в эфире программы «Футбол России».

Напомним, Бителло присоединился к «Динамо» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне бразилец провёл 25 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.