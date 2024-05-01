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Постекоглу сообщил, что Вернер и Дэвис выбыли до конца сезона

Постекоглу сообщил, что Вернер и Дэвис выбыли до конца сезона
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу рассказал, что защитник Бен Дэвис и нападающий Тимо Вернер пропустят остаток сезона-2023/2024 из-за травм.

«К сожалению, в последней игре у нас возникла пара проблем. У Вернера проблемы с подколенным сухожилием, поэтому он пропустит остаток сезона. Очевидно, что до конца сезона осталось всего три недели, и он не вернётся», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Отмечается, что затем тренер подтвердил, что сезон Бена Дэвиса тоже завершён после того, как он получил травму в воскресном матче с «Арсеналом» (2:3).

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 33 матча.

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