Нападающий «Динамо» Нгамалё: всегда классно играть в дерби при полных трибунах

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё высказался о предстоящем матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России со столичным «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 1 мая. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Не устали ещё от постоянных дерби? Конечно, нет. Всегда классно играть в дерби при полных трибунах, так что с нетерпением ждём очередного матча против принципиального соперника. В концовке сезона любая игра для нас очень важна, и встреча со «Спартаком» особенно.

Что нужно улучшить по сравнению с прошлым матчем со «Спартаком» (1:2)? Думаю, нам нужно сохранить то, что мы делали в последних играх. Также важно хорошо провести начало матча и не останавливаться до самого финального свистка», — приводит слова Нгамалё официальный сайт «Динамо».

В другой паре 1/2 финала Пути регионов встретятся «Ростов» и калининградская «Балтика».