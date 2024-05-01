Источник: главным тренером «Пари НН» станет Илич, Черчесов и Бишчан отказались

«Пари Нижний Новгород» согласовал контракт с 46-летним тренером греческого «Атромитоса» Сашей Иличем. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что контракт будет рассчитан на один год и два месяца. По информации источника, контракт не будет содержать пункта о расторжении договора в случае вылета команды из Российской Премьер-Лиги. Сообщается, что прорабатывались варианты со Станиславом Черчесовым, Виктором Гончаренко и Робертом Морено, а фаворитом был хорватский специалист Игор Бишчан. Кроме этого, клуб рассматривал Олега Василенко, Вадима Евсеева, Кирилла Новикова, Алексея Стукалова, Антона Хазова, Юрия Сёмина и Валерия Непомнящего.

Напомним, после шестого поражения подряд в чемпионате России руководством клуба была принята отставка Сергея Юрана.