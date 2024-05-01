Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Сунесс сравнил Арне Слота с Эриком тен Хагом

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс сравнил главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота с возглавляющим «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

«Больше всего в назначении Слота в «Ливерпуль» меня беспокоит не его неопытность, а тот факт, что он всю свою карьеру провёл в нидерландском чемпионате. Нам достаточно посмотреть на работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед», чтобы понять, как сложно бывает тренерам в Англии, которые доверяют игрокам, с которыми они работали в Нидерландах. Тен Хаг очень высоко оценивал Антони, «дьяволы» заплатили за него € 95 млн, и он не оправдал ожиданий», — написал Сунесс в своей колонке для Daily Mail.

Напомним, ранее появилась информация, что «Ливерпуль» выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный уход 45-летнего специалиста Арне Слота с поста главного тренера нидерландского клуба.