Аленичев: ноль голов Угальде в РПЛ никуда не годится, разговоры об адаптации — для слабых

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

«Хочется, чтобы «Спартак» в будущем не на словах, а на деле доказывал, что готов к чемпионской гонке. Нужно немного почистить состав, перетасовать и точечно усилиться. Я понимаю, что ко мне вряд ли прислушаются, но моё пожелание — креативный игрок в центр поля. В своё время таким был Андрей Пятницкий, потом Егор Титов, Алекс и Фернандо. Если «Спартак» найдёт такого игрока, это будет серьёзная заявка на самые высокие места.

Усиление нужно и в обороне, и в атаке. Учитывая, что с Промесом, на мой взгляд, можно попрощаться, в группу атаки нужно значимое усиление. Несмотря на то что «Спартак» вложился в Угальде. Как показывает практика, ноль мячей в чемпионате — это никуда не годится. На человека рассчитывали, купили. Можно говорить об адаптации, но это разговоры для слабых. Человек, который стоит 13 миллионов, должен в РПЛ за десять игр забивать хотя бы пять-шесть мячей. К сожалению, Угальде этого пока не сделал», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний Манфред Угальде провёл восемь матчей. Результативными действиями футболист не отметился.