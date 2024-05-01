Сергей Семак назвал главную проблему «Зенита» в последних матчах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал главную проблему своей команды в последних матчах. Специалист заявил, что у него нет претензий к обороне, но при этом сине-бело-голубым не хватает остроты в атаке. Семак считает, что у «Зенита» возникают сложности при игре против массированной обороны соперника. Напомним, в последних матчах «Зенит» уступил «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1), позволив «Краснодару» сравняться с собой в турнирной таблице по набранным очкам.

«Что касается игры в двух последних матчах, то к обороне нет больших претензий — мы достаточно качественно и надёжно играем у своих ворот. Остроты в атаке нам не хватает. Последние матчи были достаточно сложны с точки зрения преодоления насыщенной обороны соперника. Мы владели большим преимуществом, контролем мяча, но, к сожалению, в опасные моменты это преимущество не конвертировали. Разумеется, это сложно. Любой команде сложно атаковать соперника, который очень низко, глубоко и качественно обороняется. Мы должны искать решения для того, чтобы создавать больше и забивать. Без забитых мячей побед не бывает», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».