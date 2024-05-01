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Бышовец: у «Динамо» есть преимущество в дерби, но у «Спартака» изменилась атмосфера

Бышовец: у «Динамо» есть преимущество в дерби, но у «Спартака» изменилась атмосфера
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Последние матчи «Динамо» и «Спартака» оставили хорошие впечатления. С «Зенитом» «Динамо» отдало инициативу, но свободное пространство для контратак было использовано на 100%. Защита была надёжна. А у «Спартака» после «Локомотива» есть подъём. Мы увидели их цельную игру и в плане самоотдачи, и в плане результата.

В дерби многое будет зависеть от восстановления игроков. Мне кажется, у «Динамо» здесь преимущество, потому что есть возможность ротации состава. Но у «Спартака» небезнадёжная ситуация. Главное, что у них изменилась атмосфера в команде и вокруг неё. Думаю, мы увидим игру, которая будет достойна дерби», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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