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Шалимов назвал проблему «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов»

Шалимов назвал проблему «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов»
Эдуард Сперцян
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче «Краснодара» с «Крыльями Советов» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в понедельник, 29 апреля, и завершилась вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'

«Проблему «Краснодара» вижу в супермотивации. Иногда это может мешать — команда в первый раз в ситуации, когда первое место очень реально. Перенастрой приводит к ошибкам, нервам. Сперцян очень хорош, когда спокоен, когда нет возбуждения. А когда он нервничает, решения иногда принимает неправильные, идут разговоры с судьёй, что делу точно не помогает», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 26 матчей. На первой строчке располагается «Зенит» (50).

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