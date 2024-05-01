Шалимов назвал проблему «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче «Краснодара» с «Крыльями Советов» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в понедельник, 29 апреля, и завершилась вничью со счётом 0:0.

«Проблему «Краснодара» вижу в супермотивации. Иногда это может мешать — команда в первый раз в ситуации, когда первое место очень реально. Перенастрой приводит к ошибкам, нервам. Сперцян очень хорош, когда спокоен, когда нет возбуждения. А когда он нервничает, решения иногда принимает неправильные, идут разговоры с судьёй, что делу точно не помогает», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 26 матчей. На первой строчке располагается «Зенит» (50).