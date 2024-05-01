Валерий Непомнящий предположил, что в матче «Динамо» — «Спартак» будет серия пенальти

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче «Динамо» со «Спартаком» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Игра состоится сегодня, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«В матче «Динамо» — «Спартак» нет фаворита, обе команды на ходу и психологически в одинаковом состоянии, поэтому игра будет равная. В недавней игре между собой обе команды были закрепощены. Но клубы ставят перед собой самые высокие задачи, поэтому всё будет зависеть от того, как команды справятся с психологией. В этом матче команды, возможно, дотянут до серии пенальти. Поэтому ожидаю интересной и весёлой игры», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.