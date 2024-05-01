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«Пришлось очень много бегать, но это того стоило». Нгамалё — о матче «Динамо» с «Зенитом»

«Пришлось очень много бегать, но это того стоило». Нгамалё — о матче «Динамо» с «Зенитом»
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Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё прокомментировал победу в матче 26-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась в воскресенье, 28 апреля. «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0. Отличился форвард Константин Тюкавин.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

«Да уж, это был тяжёлый матч против очень качественного соперника. Так что нам пришлось очень много бегать, но это того стоило. Мы были счастливы одержать победу и набрать важные три очка. Здорово, что удалось не пропустить благодаря отличной игре наших защитников.

Концовка сезона обещает быть жаркой? За это мы и любим футбол, здесь возможно всё. Мы будем продолжать играть в свою игру, выкладываться на поле и рассчитывать на хороший результат в конце сезона», — приводит слова Нгамалё официальный сайт «Динамо».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. На первой строчке располагается «Зенит», у которого 50 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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