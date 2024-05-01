Байрамян: «Ростову» надо было больше забивать в матче с «Оренбургом»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1).

— Со стороны показалось, что очень тяжёлая игра была. Моменты были, а забивать не получалось.

— Я не знаю, это тяжело или нет, мне кажется, у нас было очень много моментов, две штанги, перекладина. Мы сами себе придумали пропущенный гол. Считаю, что по моментам, интенсивности мы должны были выиграть. Надо было больше забивать. Когда такой гол пропускаешь, бывает тяжело. «Оренбург» цепляется за очки, они молодцы, — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Напомним, матч 26-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» состоялся накануне, 30 апреля. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучал в 19:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 13-й минуте «Оренбург» открыл счёт в матче. Отличился нападающий Хорди Томпсон, который воспользовался ошибкой вратаря ростовчан Никиты Медведева. На 81-й минуте нападающий южан Роналдо сравнял счёт. На шестой компенсированной минуте форвард Николай Комличенко принёс хозяевам победу.