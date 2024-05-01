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Источник: матч за Суперкубок России состоится 13 июля

Источник: матч за Суперкубок России состоится 13 июля
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Новый футбольный сезон в России стартует 13 июля матчем за Суперкубок страны. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Согласно проекту структуры календаря матч за Суперкубок России пройдёт в субботу, 13 июля. Первый тур нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на выходные 20–21 июля. В период с 30 июля по 1 августа пройдёт первый тур группового этапа Фонбет Кубка России. Отмечается, что проект структуры календаря ранее был утверждён общим собранием клубов Премьер-Лиги.

Напомним, в матче за Суперкубок России — 2024 встретятся чемпион страны и обладатель Кубка России сезона-2023/2024. Действующим обладателем Суперкубка России является санкт-петербургский «Зенит», который обыграл московский ЦСКА (0:0, 5:4 пен.).

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