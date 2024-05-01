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Валерий Непомнящий: ЦСКА на краю пропасти — команде позарез нужен Кубок России

Валерий Непомнящий: ЦСКА на краю пропасти — команде позарез нужен Кубок России
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит». Первый матч пройдёт завтра, 2 мая.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА сейчас находится на краю пропасти, им позарез нужен титул, поэтому Кубок России — самый возможный трофей для армейцев в этом сезоне, потому что в чемпионате ловить нечего. Заряженность и настрой у ЦСКА в матче с «Зенитом» будет выше.

«Зенит» же сейчас находится в растерянности, потому что психологическую ситуацию в команде определяют иностранцы, которых легко вывести из себя. Они стараются играть изо всех сил, но их не хватает, ведь начинают нервничать и выражать недовольство судье. Поэтому в этом матче фаворитом являются армейцы благодаря психологическому фактору», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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