Валерий Непомнящий: ЦСКА на краю пропасти — команде позарез нужен Кубок России

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит». Первый матч пройдёт завтра, 2 мая.

«ЦСКА сейчас находится на краю пропасти, им позарез нужен титул, поэтому Кубок России — самый возможный трофей для армейцев в этом сезоне, потому что в чемпионате ловить нечего. Заряженность и настрой у ЦСКА в матче с «Зенитом» будет выше.

«Зенит» же сейчас находится в растерянности, потому что психологическую ситуацию в команде определяют иностранцы, которых легко вывести из себя. Они стараются играть изо всех сил, но их не хватает, ведь начинают нервничать и выражать недовольство судье. Поэтому в этом матче фаворитом являются армейцы благодаря психологическому фактору», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.