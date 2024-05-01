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Тренер «Зенита» Семак: результат сезона будет таким, какой мы заслуживаем

Тренер «Зенита» Семак: результат сезона будет таким, какой мы заслуживаем
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии своей команды на финишном отрезке сезона-2023/2024. По словам специалиста, сейчас у игроков и тренерского штаба нет времени думать об усталости — нужно приложить максимум усилий в концовке сезона.

«Наше состояние нормальное, делаем всё, что в наших силах, готовимся к каждому матчу, работаем. Думаю, что результат будет таким, какой мы заслуживаем. Главное — состояние ребят, чтобы у них были силы, чтобы они были готовы ментально и физически к каждому матчу.

Сейчас нужно работать, некогда думать о том, устал ты или не устал. Каждый год по-своему сложный, моменты бывают абсолютно разные. Это спорт, это футбол. Важно качественно делать свою работу», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

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