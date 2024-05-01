Аленичев: в «Спартаке» будет новый тренер — он должен быть со спартаковской философией

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о том, каким, по его мнению, должен быть новый главный тренер красно-белых. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.

«Учитывая, что спортивный директор «Спартака» — иностранец, уверен, что переговоры ведутся с иностранным специалистом. Конечно, сейчас присматриваются к Слишковичу, поскольку есть хороший результат и игра. Но в «Спартаке» будет новый тренер. Какой — сложно сказать. Хочется, чтобы новый главный тренер был именно со спартаковской философией.

Очень часто слышу, что спартаковский футбол умер. Нет. Спартаковский футбол не умер! Комбинационный футбол мы в последние годы видели с участием других команд. Мне очень нравилась игра «Аталанты» трёхлетней давности. «Наполи» в прошлом году показывал очень яркий, интересный и комбинационный футбол при Спаллетти. Это я не говорю про тройку в АПЛ: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» — это что-то! Комбинационный футбол в настоящее время есть, как и был в прошлом и будет в будущем! Хотелось бы, чтобы новый спартаковский тренер пришёл именно с такой философией», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.