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Бителло объяснил спад «Динамо» весной с поражениями от «Спартака» и «Ростова»

Бителло объяснил спад «Динамо» весной с поражениями от «Спартака» и «Ростова»
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Бразильский хавбек «Динамо» Бителло объяснил спад бело-голубых весной с поражениями от «Спартака» и «Ростова».

«Не знаю, в психологии дело или нет, но в футболе такое происходит. Да, случились поражения, но в соперниках были либо команды, борющиеся за выживание, как «Урал», либо претенденты на высокие места, как «Спартак» и «Ростов». С кем-то мы недостаточно хорошо сыграли, кого-то просто недооценили и, как следствие, заслуженно потерпели поражения. Слава богу, что затем мы взяли себя в руки и выиграли несколько матчей подряд. Здорово, что нам удалось сохранить третье место и не опуститься ниже. Теперь мы постараемся подняться как можно выше в оставшихся матчах», — заявил Бителло в эфире программы «Футбол России».

Напомним, Бителло присоединился к «Динамо» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне бразилец провёл 25 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

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