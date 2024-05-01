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Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, с какого бразильского футболиста берёт пример

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, с какого бразильского футболиста берёт пример
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Полузащитник московского «Динамо» Бителло рассказал, какой бразильский футболист является его кумиром.

«Пеле знают абсолютно все, в Бразилии это икона футбола. Но если говорить о современных футболистах, то мой кумир — Неймар. Это лучший игрок из Бразилии на данный момент, один из лучших в мире. Я знаком с ним лично. Это футболист, с которого я беру пример», — рассказал бразильский футболист в эфире программы «Футбол России».

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» из бразильского «Гремио» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028-го. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 25 матчах «Динамо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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