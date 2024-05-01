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«Раз, два, три». ЦСКА опубликовал видеоролик к матчу с «Зенитом»

«Раз, два, три». ЦСКА опубликовал видеоролик к матчу с «Зенитом»
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Московский ЦСКА в социальных сетях опубликовал предматчевый видеоролик к финалу Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится завтра, 2 мая. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 19:15 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1.

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