«Раз, два, три». ЦСКА опубликовал видеоролик к матчу с «Зенитом»

Московский ЦСКА в социальных сетях опубликовал предматчевый видеоролик к финалу Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится завтра, 2 мая. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 19:15 по московскому времени.

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1.