Бубнов оценил московское дерби «Спартак» — «Локомотив»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Встреча прошла в воскресенье, 28 апреля, и завершилась победой «Спартака» — 3:2.

«Встреча получилась обоюдоострой, смотрелась на одном дыхании и была весьма хороша по российским меркам. Не могу сказать, что красно-белые имели какое-то явное игровое преимущество над соперником. И всё же считаю, что «Спартак» победил заслуженно: в обороне команда Слишковича сыграла более надёжно, чем «Локомотив», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда заработала 42 очка за 26 матчей. «Локомотив» находится на пятой строчке, набрав 41 очко.