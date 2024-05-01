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Бубнов оценил московское дерби «Спартак» — «Локомотив»

Бубнов оценил московское дерби «Спартак» — «Локомотив»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Встреча прошла в воскресенье, 28 апреля, и завершилась победой «Спартака» — 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Встреча получилась обоюдоострой, смотрелась на одном дыхании и была весьма хороша по российским меркам. Не могу сказать, что красно-белые имели какое-то явное игровое преимущество над соперником. И всё же считаю, что «Спартак» победил заслуженно: в обороне команда Слишковича сыграла более надёжно, чем «Локомотив», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда заработала 42 очка за 26 матчей. «Локомотив» находится на пятой строчке, набрав 41 очко.

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