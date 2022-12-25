«Они не перестают ныть и жаловаться». В Аргентине смешно ответили на петицию французов

Почти неделя прошла с финала чемпионата мира в Катаре. Сборная Аргентины – чемпион мира, но не все с этим согласны. Так, например, французские болельщики создали интернет-петицию с требованием переиграть финал ЧМ-2022. Фанаты сборной Аргентины ответили другой просьбой. Рассказываем, чего хотят добиться болельщики обеих команд.

Петиция болельщиков сборной Франции

Французы создали петицию на специальном местном сайте MesOpinions. Её авторы призывают к переигровке финала в связи с «продажным судейством». Петицию планируют направить на рассмотрение в Международную федерацию футбола (ФИФА). На текущий момент просьбу о переигровке финала чемпионата мира подписали более 222 тысяч человек. Автор петиции считает, что судейство в матче было «продажным», сборная Аргентины не должна была бить пенальти, а в моменте с голом Анхеля Ди Марии было нарушение на Килиане Мбаппе. Эта петиция собрала почти 93 тысячи комментариев.

Килиан Мбаппе после финального матча ЧМ-2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

Петиция болельщиков сборной Аргентины

Фанаты сборной Аргентины создали петицию с заголовком «Франция, перестань ныть!» на специальном сайте Change.org, в которой обратились к болельщикам Франции с тем, чтобы те перестали просить ФИФА о переигровке. Петицию южноамериканцев поддержали почти 250 тысяч человек. «С тех пор как мы обыграли их в финале чемпионата мира, французы не перестают ныть и жаловаться, не признавая, что Аргентина стала чемпионом мира. Наша просьба состоит в том, чтобы французы перестали ныть и признали, что Месси – лучший футболист в истории, а Мбаппе – его сын», – гласит описание петиции аргентинцев.

Как это обычно бывает, любая петиция создаётся только для огласки. Поэтому даже самым оптимистичным болельщикам сборной Франции не стоит ждать, что финал ЧМ-2022 будет переигран. А вот фанатам Аргентины, возможно, удастся удовлетворить свою просьбу – с каждым днём горечь поражения французов будет утихать.