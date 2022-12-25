«Они не перестают ныть и жаловаться». В Аргентине смешно ответили на петицию французов

Почти неделя прошла с финала чемпионата мира в Катаре. Сборная Аргентины – чемпион мира, но не все с этим согласны. Так, например, французские болельщики создали интернет-петицию с требованием переиграть финал ЧМ-2022. Фанаты сборной Аргентины ответили другой просьбой. Рассказываем, чего хотят добиться болельщики обеих команд.
Петиция болельщиков сборной Франции
Французы создали петицию на специальном местном сайте MesOpinions. Её авторы призывают к переигровке финала в связи с «продажным судейством». Петицию планируют направить на рассмотрение в Международную федерацию футбола (ФИФА). На текущий момент просьбу о переигровке финала чемпионата мира подписали более 222 тысяч человек. Автор петиции считает, что судейство в матче было «продажным», сборная Аргентины не должна была бить пенальти, а в моменте с голом Анхеля Ди Марии было нарушение на Килиане Мбаппе. Эта петиция собрала почти 93 тысячи комментариев.
Килиан Мбаппе после финального матча ЧМ-2022
Фото: Julian Finney/Getty Images
Петиция болельщиков сборной Аргентины
Фанаты сборной Аргентины создали петицию с заголовком «Франция, перестань ныть!» на специальном сайте Change.org, в которой обратились к болельщикам Франции с тем, чтобы те перестали просить ФИФА о переигровке. Петицию южноамериканцев поддержали почти 250 тысяч человек. «С тех пор как мы обыграли их в финале чемпионата мира, французы не перестают ныть и жаловаться, не признавая, что Аргентина стала чемпионом мира. Наша просьба состоит в том, чтобы французы перестали ныть и признали, что Месси – лучший футболист в истории, а Мбаппе – его сын», – гласит описание петиции аргентинцев.
Как это обычно бывает, любая петиция создаётся только для огласки. Поэтому даже самым оптимистичным болельщикам сборной Франции не стоит ждать, что финал ЧМ-2022 будет переигран. А вот фанатам Аргентины, возможно, удастся удовлетворить свою просьбу – с каждым днём горечь поражения французов будет утихать.
- 25 декабря 2022
-
12:42
-
12:36
-
12:31
-
12:21
-
12:18
-
12:11
-
11:57
-
11:57
-
11:51
-
11:37
-
11:32
-
11:22
-
11:13
-
11:03
-
11:00
-
10:59
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:32
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:48
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:50
-
07:25
-
07:13