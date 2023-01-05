15-летний брат Мбаппе уже дебютировал за «ПСЖ». Что нужно о нём знать

Во время чемпионата мира клубный футбол ушёл на паузу – но не полностью. Футболисты тренировались и проводили товарищеские матчи. Так, например, 16 декабря «ПСЖ» сыграл с «Парижем» (2:1). Матч прошёл в формате два тайма по 30 минут в учебном центре Ооредоо, который находится в 20 километрах от французской столицы. «ПСЖ» забил на 16-й и 52-й минутах – отличились Норди Мукиэле и Исмаэль Гарби, а в добавленное ко второму тайму время Юнес Эль Ханна отправил мяч в свои ворота.

На 45-й минуте произошло знаменательное событие – на замену у «ПСЖ» вышел Этан Мбаппе, младший брат Килиана. Этот матч для тогда ещё 15-летнего полузащитника стал дебютным, он сыграл 15 минут. Рассказываем, что нужно знать о Мбаппе-младшем.

Этан Мбаппе — будущий Марко Верратти?

Этан Мбаппе – игрок 2006 года рождения, 29 декабря ему исполнилось 16 лет. Этан начал карьеру в «Бонди», но летом 2017 года вслед за братом перешёл в «ПСЖ». В прошлом сезоне Мбаппе-младший выступал за команду до 17 лет, провёл там 15 матчей и забил четыре мяча. Летом 2021 года Этан подписал с «ПСЖ» контракт на три года, а этим – перешёл в команду до 19 лет.

В октябре после победы «ПСЖ» над «Труа» (4:3) Этан Мбаппе оказался на тренировке главной команды. Он занимался с основой по приглашению главного тренера Кристофа Галтье. В отсутствие Марко Верратти и Витиньи 56-летний специалист оценил способности брата Килиана, он – один из самых перспективных игроков академии «ПСЖ». В этом сезоне Этан дебютировал в Юношеской лиге УЕФА, сыграл пять матчей и отметился двумя голевыми передачами во встречах, где выходил с первых минут.

Этан Мбаппе Фото: Daniel Mihailescu/Getty Images

Мбаппе-младший выделяется хорошим контролем мяча, техникой и ведущей левой ногой. Этана часто сравнивают с Марко Верратти: он тоже отлично развивает атаки и при розыгрыше мяча опускается к центральным защитникам. «Он воспользовался шансом после матча с «Труа». Это новая звезда из академии «ПСЖ», которая должна засверкать через два-три года в основном составе. Главное — не потерять такого таланта в 2024 году, когда у него закончится контракт», – отметили прогресс Этана Мбаппе журналисты французской газеты Le Parisien.

Интересно, успеет ли Этан выйти с Килианом вместе за главную команду. Слухи всё чаще отправляют Мбаппе-старшего в «Реал», а учитывая, что его брату всего 15, появление их вместе на поле в ближайшее время вряд ли возможно. У Этана есть шанс сыграть за сборную Франции на ЧМ-2026 – на момент турнира ему будет 19 лет. В этом возрасте Килиан стал чемпионом мира и может на следующем планетарном первенстве оказаться с братом вместе в национальной команде.