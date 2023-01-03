Кто был лучшим тренером 2022 года? Итоговое голосование

Завершён очередной год. Лионель Месси наконец-то завоевал титул чемпиона мира, а «Реал» снова стал сильнейшим клубом Европы. С игроками, клубами и сборными всё понятно, пришло время определить лучшего тренера 2022-го.

В ходе голосования они будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.