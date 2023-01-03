Кто был лучшим тренером 2022 года? Итоговое голосование

Завершён очередной год. Лионель Месси наконец-то завоевал титул чемпиона мира, а «Реал» снова стал сильнейшим клубом Европы. С игроками, клубами и сборными всё понятно, пришло время определить лучшего тренера 2022-го.
В ходе голосования они будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Валид Реграги (сборная Марокко)
Достижения в 2022 году: четвёртое место на ЧМ-2022, чемпион Марокко, победитель Лиги чемпионов в Африке.
Реграги возглавил национальную команду буквально за несколько месяцев до старта чемпионата мира. До этого он работал лишь с катарскими и марокканскими клубами, и могло сложиться ощущение, что с таким тренером его сборной ничего не светит. Однако Марокко оказалось главным открытием ЧМ.
Команда обыграла на турнире Бельгию, Испанию, Португалию и неожиданно оказалась в четвёрке лучших сборных мира. Наверное, даже сам Реграги не рассчитывал на такое развитие событий. На клубном уровне у тренера всё сложилось ещё более успешно — в 2022-м он стал не только чемпионом страны с «Видадом», но и добавил к этому победу в главном клубном турнире Африки.
Карло Анчелотти («Реал» Мадрид)
Достижения в 2022 году: победитель Лиги чемпионов, победитель Суперкубка УЕФА, чемпион Испании, победитель Кубка Испании.
2022 год — очень успешный для итальянского тренера. Он завоевал четыре трофея и в очередной стал триумфатором Лиги чемпионов. Ни один тренер в истории не побеждал в главном еврокубковом турнире так часто, как Карло (четыре раза). Более того, весной Анчелотти собрал своеобразный «Большой шлем» — оформил чемпионство в каждой из топ-5 лиг Европы. Ни один другой тренер не может похвастать подобным достижением. Неудивительно, что УЕФА признал Анчелотти лучшим тренером по итогам сезона-2021/2022.
Лионель Скалони (сборная Аргентины)
Достижения в 2022 году: победитель чемпионата мира, победитель Финалиссимы.
Присутствие этого человека в списке не должно ни у кого вызывать сомнений. 44-летний Скалони стал самым молодым за 44 года тренером, кому удалось выиграть чемпионат мира. Это уже второй трофей сборной Аргентины в 2022 году — ранее она разгромила Италию (3:0) в матче Финалиссимы. А летом 2021-го завоевала Кубок Америки и сделала это на глазах принципиальных соперников. В финале Аргентина обыграла на «Маракане» Бразилию со счётом 1:0.
Любопытно, что Скалони нигде не работал главным тренером, кроме сборной Аргентины. До этого он входил в штаб Хорхе Сампаоли в «Севилье» и национальной команде. Этот тренер ушёл после неудачного выступления команды на ЧМ-2018, а Скалони занял вакантный пост. Пока получается и даже очень!
Стефано Пиоли («Милан»)
Достижения в 2022 году: чемпион Италии.
Тот самый тренер, кто прервал чемпионскую засуху «Милана». Прошлый сезон команда завершила, установив клубный рекорд по очкам (86). Это позволило «Милану» выиграть первый чемпионский титул с 2011 года. По итогам первой части сезона-2022/2023 команда Пиоли занимает второе место в Серии А и пока отстаёт от лидирующего «Наполи» на восемь очков. Кроме того, «Милан» вышел из группы в Лиге чемпионов и теперь ждёт встречи с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала.
Оливер Гласнер («Айнтрахт»)
Достижения в 2022 году: победитель Лиги Европы.
«Айнтрахт» провалил сезон-2021/2022 во внутренних соревнованиях. Команда заняла всего лишь 11-е место в чемпионате и вылетела в первом же раунде Кубка Германии. Но успешное выступление в Лиге Европы затмило все неудачи. Гласнер привёл команду к победе в еврокубке, а в плей-офф клуб из Франкфурта шокировал «Барселону».
В этом сезоне «Айнтрахт» тоже радует своих болельщиков. Он ушёл на зимний перерыв, занимая четвёртое место в Бундеслиге. Команда продолжает борьбу и в Кубке Германии — в феврале её ждёт матч 1/8 финала. Но самое главное, что «Айнтрахт» прекрасно дебютировал в Лиге чемпионов. Команда заняла второе место в группе, опередив «Спортинг» и «Марсель», и уже в новом году сыграет в 1/8 финала с «Наполи».
Златко Далич (сборная Хорватии)
Достижения в 2022 году: бронзовый призёр ЧМ-2022.
Самый успешный тренер в истории балканской сборной. Хорваты не без труда пробились на чемпионат мира, где стартовали очень тяжело. Казалось, что Далич исчерпал лимит везения на предыдущем планетарном первенстве, а постаревшие лидеры не затащат команду до медалей турнира. На деле всё получилось иначе.
Да, без удачи снова не обошлось (достаточно вспомнить убийственные промахи Ромелу Лукаку), но сборную Хорватии нельзя упрекнуть в отсутствии характера. Она выиграла три матча на турнире (один — в группе, два — в плей-офф), уступая по ходу встречи. Кажется, на этот раз в хорватов не верил почти никто, а они снова уехали с чемпионата мира с медалями.
Дидье Дешам (сборная Франции)
Достижения в 2022 году: вице-чемпион мира.
Да, француз не повторил успех четырёхлетней давности, но добился впечатляющего результата с учётом колоссальных кадровых проблем. Если на травму Карима Бензема можно было закрыть глаза (в 2018-м сборная стала чемпионом мира без него в составе), то потери Н’Голо Канте и Поля Погба казались критическими. А тут ещё и фланговый защитник Лукас Эрнандес сломался в первом же матче на ЧМ-2022.
Несмотря на все трудности, сборная Франции дошла до финала, где серьёзно потрепала аргентинцев. Дешам создал боеспособную команду, которой пророчат успехи в будущем. Осталось понять, продолжит ли тренер работу со сборной в новом цикле или уступит своё место кому-то другому.
Юрген Клопп («Ливерпуль»)
Достижения в 2022 году: победитель Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии, финалист Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» шёл на квадрупл, но в итоге довольствовался победой во внутренних кубковых турнирах. Команда Клоппа отстала от победившего в АПЛ «Манчестер Сити» всего на одно очко, а в финале Лиги чемпионов не справилась с «Реалом» (0:1). Несмотря на то что концовка сезона оказалась смазанной, нельзя в очередной раз не отметить классную работу немецкого тренера.
Вторая половина года сложилась для мерсисайдцев тяжело. «Ливерпуль» прилично отстал от лидеров в чемпионате и вылетел из Кубка лиги. При этом команда Клоппа не испытала больших проблем на групповом этапе Лиги чемпионов, но теперь в первом раунде плей-офф её ждёт встреча с неудобным «Реалом».
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
Достижения в 2022 году: победитель чемпионата Англии, полуфиналист Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» в напряжённой борьбе вырвал победу в АПЛ. Для этого команде Гвардиолы пришлось одержать 29 побед в 38 матчах и набрать 93 очка с невероятной разностью мячей (+73). Правда, в Лиге чемпионов снова не получилось. «Сити» был буквально в нескольких минутах от выхода в финал, но напоролся на чумовой камбэк «Реала».
Перед стартом сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» заполучил Эрлинга Холанда, который забивает чуть ли не в каждом матче. Возможно, этот именно тот футболист, кто поможет Гвардиоле наконец-то выиграть Лигу чемпионов вместе с английским клубом.
- 3 января 2023
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