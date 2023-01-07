Бензема продолжает забивать после пропуска ЧМ-2022. Но «Реал» внезапно проиграл

«Реал» с «Барселоной» в нынешнем сезоне вдвоём разыграют золото Примеры. Конкуренты заметно отстали, запутались в собственных ногах. Перед этим туром мадридцы и каталонцы имели по 38 очков, а команда Карло Анчелотти опережала своего вечного конкурента лишь по дополнительным показателям.

Впрочем, за «Вильярреалом», например, тоже интересно наблюдать. После ухода Унаи Эмери и назначения экс-тренера «Барселоны» Кике Сетьена «жёлтая субмарина» обещает стать ещё более весёлой, открытой командой. Хотя начал 64-летний специалист не здорово – с ничьей и трёх подряд поражений. После чего даже заговорили о возможной быстрой отставке Сетьена, ни с кем не работавшего со дня увольнения из каталонского клуба. Но потом «Вильярреал» одержал пять побед подряд и критики замолчали, правда, три из этих побед были над заметно уступающими в классе соперниками во встречах Кубка Испании.

Команда Сетьена начала матч так, словно против «Реала» вышел не «Вильярреал», а «Барса». Причём не периода Кике, а лучших времён сине-гранатовых. Хозяева доминировали в первую четверть часа и очень мощно прессинговали, спровоцировав только у одного Антонио Рюдигера три ошибки. «Сливочным» повезло избежать быстрого пропущенного мяча. Франсис Коклен мог забить едва ли не самый красивый гол сезона в Примере, когда наносил удар пяткой, находясь почти спиной к воротам, но попал в штангу. Потом «Вильярреал» взял паузу, следуя аритмии, и «Реал» смог забрать мяч. Игра смотрелась – на обновлённом «Эль-Мадригале» был очень интенсивный, быстрый футбол.

Лучшие моменты в первом тайме команда Анчелотти создавала при участии Карима Бензема. Пропуск ЧМ-2022 не подкосил обладателя «Золотого мяча», как будто наоборот, дал новую мотивацию. В середине первого тайма француз гениальным пасом придумал стенку на третьего – Эдера Милитао, но игравший правого защитника бразилец загубил выход один на один. Потом Бензема обокрал Хуана Фойта, который потерял контроль над полем, попав под прессинг Винисиуса Жуниора. Карим организовал контрвыпад два в один, вот только сам же всё и испортил: замешкался и сделал героем эпизода Рауля Альбиоля. Перед перерывом чудо-пас француза в касание подарил идеальный момент Винисиусу Жуниору. Бразилец проиграл дуэль Пепе Рейне: 40-летний испанец стал основным голкипером «жёлтой субмарины» после ухода в «Аякс» Херонимо Рульи.

Тибо Куртуа тоже два-три раза выручил «Реал». До перерыва «Вильярреал» нанёс в два раза больше ударов (8:4). Интересно, что самым бьющим у хозяев был не кто-то из форвардов, а Алекс Баэна, исполнявший, как и Коклен, роль «восьмёрки» (три попытки).

Второй тайм «Вильярреал» начал ещё успешнее, чем первый. «Сливочных» подставил их левый защитник Ферлан Менди. Француз совершил невынужденную ошибку, обрезав ужасной передачей через центр. Жерар Морено поделился мячом с Йереми Пино, и молодой талант «жёлтой субмарины» забил свой второй гол в сезоне Примеры. Куртуа даже в этой ситуации дотянулся до мяча! Но Менди снова подыграл сопернику: именно от него мяч влетел в сетку «Реала».

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Отыгрался Мадрид с пенальти, от которого «плохо пахло». Бензема должен был стать антигероем этого эпизода, поскольку, завершая атаку, допустил невероятный промах. Француз бил по воротам, из которых уже ушёл Рейна, тем не менее попал в Фойта – аргентинец в прыжке заблокировал ногой удар нападающего. Но благодаря VAR выяснялось, что секундой ранее тот же Фойт сыграл рукой, когда «Реал» забрасывал мяч в штрафную «Вильярреала». Чемпион мира контролировал рукой движение Винисиуса Жуниора, и его касание никак не повлияло на развитие эпизода, тем не менее для современных судей и этого достаточно, чтобы назначить пенальти. Бензема забил с «точки», добавив гол к дублю в прошлом туре «Вальядолиду».

Через три минуты не менее курьёзный пенальти заработала команда Сетьена. Его привёз Давид Алаба. Австриец поскользнулся в собственной штрафной, а когда поднимался, мяч попал ему в руку. Этот 11-метровый тоже не очень-то соответствовал духу игры, но такие сейчас правила. Гол Жерара Морено с пенальти оказался похож на гол Бензема: форвард пробил в один угол, вратарь прыгнул в другой.

Второй гол хозяев «Реал» отыграть уже не сумел. Мадрид давил, но команда Сетьена хорошо защищалась и опасно контратаковала. «Вильярреал» в итоге превзошёл чемпиона, как по общему количеству ударов (17:13), так и по попаданиям в створ (5:3). Бензема закончил матч с тремя ударами и двумя ключевыми передачами – его усилий оказалось недостаточно даже для ничьей. Теперь «Барселона» станет единоличным лидером Примеры, если не проиграет завтра «Атлетико» в Мадриде.