Непомнящий: для Беларуси матч с Россией будет много решать — они могут нас удивить

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Беларуси. Встреча состоится 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске.

«Сборной России в матче с национальной командой Беларуси надо играть оптимальным составом. Для сборной Беларуси одна игра с Россией будет многое решать, поэтому у белорусов будет полная мобилизация в футбольном плане. Мне кажется, что у нас после окончания сезона в составе сборной не всё будет легко и гладко, поэтому белорусы могут нас удивить», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0.